Rimini, avanza il progetto della Cittadella della sicurezza

| 14:26 - 10 Maggio 2023

Ex caserma Giulio Cesare di Rimini.



L'ex caserma Giulio Cesare di Rimini diventerà la nuova Cittadella della sicurezza, la sede unica di Questura, Guardia di Finanza, Polizia Stradale e dei Carabinieri Forestali. Agenzia del Demanio ha stanziato 60 milioni di euro per la realizzazione della struttura. A distanza di cinque mesi, l'amministrazione comunale di Rimini fa il punto sul progetto: ad oggi è in corso la gara per l'affidamento dei lavori di demolizione della ex caserma e parallelamente è stato attivato il concorso di progettazione per la nuova struttura.





Da palazzo Garampi è partita la richiesta di un nuovo incontro con i referenti di Agenzia del Demanio, "un confronto, nell'ambito del rapporto di proficua collaborazione già avviato, su un progetto di grande rilevanza strategica per la città". È infatti cruciale il potenziamento della dotazione di infrastrutture a servizio delle forze di polizia, spiegano da palazzo Garampi, "nell'ottica di innalzare il livello di sicurezza e di presidio di un territorio che ha caratteristiche particolari anche in considerazione del peso del fattore turistico e che in quanto tale necessita di risorse adeguate anche sotto il profilo del personale". E proprio sui rinforzi al personale, l'amministrazione comunale ribadisce la necessità di rendere strutturali i rinforzi estivi. "Attendiamo risposte e segnali", chiosano da palazzo Garampi.