Fondo Gianni Scalia, a Verucchio la presentazione della sua nuova 'casa'

Verucchio

| 13:43 - 10 Maggio 2023

Ex Chiesa del Suffragio, Verucchio.

Una conferenza nell'ex Chiesa del Suffragio lungo via San Francesco al centro di un concorso di idee che ne farà la sua “dimora” per iniziare a togliere i veli sul prestigioso Fondo Gianni Scalia e il relativo progetto di valorizzazione da parte del Comune di Verucchio che lo acquisì fra il 2017 e il 2018 dalla vedova Maria Rosa Marsoccio: l'appuntamento è per venerdì 12 maggio alle 17.30 ed è organizzato dall'Archivio Storico nell'ambito dell'annuale appuntamento con ‘Quante storie nella Storia. Settimana della didattica e dell'educazione al patrimonio in archivio' promosso dal Servizio Patrimonio culturale regionale, dall'Associazione nazionale archivistica italiana - Sezione Emilia Romagna e dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia Romagna.



Un progetto che coinvolge appunto in prevalenza archivi storici comunali e archivi di Stato e vuole essere un'occasione per dare visibilità all'attività di educazione al patrimonio che gli stessi svolgono.



Il Fondo librario e archivistico del professor Gianni Scalia, è costituito soprattutto da carteggi (corrispondenza) con i maggiori intellettuali del Novecento e da una biblioteca ricca di testi di letteratura italiana, francese, critica letteraria, filosofia, poesia e da un'emeroteca per oltre 30.000 unità bibliografiche.



Interverranno la sindaca Stefania Sabba, Paolo Pullega (saggista, già docente UniBo e UniFe) e i professori Ennio Grassi, Domenico Pazzini, Antonio Prete e Silvia Pirotti (Amici di Gianni Scalia), presenta e modera la referente dell'Archivio storico e della Biblioteca comunale di Verucchio Lisetta Bernardi.



Al termine, è in programma una visita guidata alla mostra fotografica con le immagini della biblioteca di Gianni Scalia, a cura del fotografo Giovanni Zaffagnini. L'ingresso è libero.