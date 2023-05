Esponenti Lega a Novafeltria, Pd punge il sindaco: 'Ignorato il problema Fileni'

Attualità

Novafeltria

| 13:01 - 10 Maggio 2023

Un momento dell'incontro di Uffogliano.





Nuovo affondo del Pd di Novafeltria verso la giunta Zanchini sul tema Fileni. Parlando della visita dello scorso 3 maggio di alcuni influenti esponenti della Lega, il direttivo del Pd accusa il sindaco di non aver manifestato, in quella sede, preoccupazione e contrarietà all'allevamento in costruzione alla Cavallara di Maiolo.



All'incontro erano presenti Jacopo Morrone, segretario Lega Romagna, Luigi d'Eramo, sottosegratario all'agricoltura, e Mirco Carloni, parlamentare e presidente della commissione agricoltura. In platea alcuni sindaci della Valmarecchia, tra cui "Marcello Fattori, sindaco di Maiolo e noto paladino della tutela del territorio - accusa il Pd - e Stefano Zanchini, sindaco di Novafeltria, che in tutte le occasioni d'incontro con rappresentanti della Lega sembra trovarsi particolarmente a suo agio".



Il Pd attacca Zanchini, accusandolo di essere stato ondivago sulla questione dell'allevamento Fileni ("definendolo prima una risorsa, poi opponendosi, dichiarandosi dapprima favorevole all'istituzione di una commissione di controllo, poi dichiarando che invece non lo è"). "A

parole - prosegue il Pd - Zanchini dichiara oggi di essere dalla parte dei cittadini e contro l'allevamento intensivo. Peccato che alle parole non siano mai seguiti i fatti".



Per il Pd poteva essere occasione di sollevare il problema dell'allevamento intensivo, vista la presenza "di un sottosegretario, membro del governo, di un presidente di commissione parlamentare e dell'influente segretario territoriale di un partito di maggioranza". Perché, attacca il direttivo, "non segnalare la propria contrarietà in occasione di un evento che, peraltro, era incentrato sull'agricoltura e dunque si prestava alla trattazione di tematiche legate alla tutela e alla valorizzazione del territorio?".



Le accuse vengono poi rivolte anche agli altri esponenti della Lega presenti e ai sindaci intervenuti: "Nessuno ha ritenuto opportuno manifestare le proprie preoccupazione e contrarietà. E non si dica che l'argomento in discussione era un altro, e che dunque non era opportuno, perché nessuno ha invece avuto remore quando

si è trattato di avanzare altre richieste, come per esempio quella per una nuova Marecchiese". Per il Pd Lega e Zanchini non considerano una proprità fermare l'allevamento: "Questa ennesima omissione dimostra, come se ce ne fosse stato ancora bisogno, che le reali posizioni della Lega e di Zanchini coincidono: questo allevamento si deve fare".



"È triste constatare - chiosa la nota - come, per la Lega e per il sindaco di Novafeltria, il territorio di questa splendida valle non sia altro che una superficie da vendere al miglior offerente in nome di uno sviluppo insostenibile e di una visione del futuro antica e sorpassata dai tempi".