Cartoon Club: il grand Hotel di Rimini nell'iconico manifesto di Silvia Ziche

Attualità

Rimini

| 12:37 - 10 Maggio 2023

Lucrezia, personaggio di Silvia Ziche, nel manifesto di Cartoon Club.



Porta la firma di Silvia Ziche il manifesto ufficiale della 39esima edizione di Cartoon Club. Ancora una volta, quindi, è una donna a portare la sua visione per rappresentare una delle più importanti manifestazioni italiane dedicate al fumetto e al cinema d'animazione.



Fumettista tra le più prolifiche e conosciute del panorama italianoa, da oltre trent'anni una delle matite “principi” di Topolino per il quale ha ideato lunghissime saghe strampalate come Topokolossal, la “Papernovela” Il Papero del Mistero e Il grande Splash, Ziche ha realizzato il manifesto che accompagnerà l'edizione 2023 della manifestazione riminese dedicata ai fumetti e all'animazione, in programma dal 10 al 16 luglio prossimi.



Una settimana di proiezioni, mostre, incontri gli autori ed eventi, che faranno tappa nelle location più belle e suggestive da Rimini, dal centro storico alla zona mare: Piazza sull'Acqua, Ponte di Tiberio, Piazza Malatesta, l'Arena Francesca da Rimini e il Teatro degli Atti, solo per citarne alcuni, passando naturalmente per Piazzale Fellini, la biblioteca 'Gambalunga', la Corte degli Agostiniani, i Musei della città, il Palazzo del Turismo e tanti altri luoghi.



Silvia Ziche sarà, inoltre, presente a Cartoon Club con una mostra personale nella quale sarà ripercorsa la sua lunga carriera cominciata nel 1987 sulle pagine di Linus. Negli anni ha collaborato con Cuore e Smemoranda, ha pubblicato le serie ¡Infierno! e Quei due, scritte da Tito Faraci, e ha disegnato storie speciali di Diabolik, in cui il Re del Terrore vive inedite avventure buffe. Dal 2006 su Donna Moderna racconta in vignette umoristiche le vicissitudini quotidiane di Lucrezia, una donna come tante alle prese con ansie, amori zoppicanti, lavoro e diete, e protagonista del manifesto di Cartoon Club 2023. Nel 2020 è diventata anche uno spettacolo teatrale, Lucrezia Forever! L'ultimo libro di Silvia Ziche, La gabbia, pubblicato nel 2022 da Feltrinelli Comics, è stato tra le proposte editoriali più interessanti dell'anno, premiato anche con il prestigioso Premio Micheluzzi come Miglior fumetto italiano al Napoli Comicon 2023. Messo momentaneamente da parte l'umorismo puro, Ziche ha raccontato il tragico rapporto disfunzionale tra madre e figlia, in un libro denso e profondissimo, pur disegnato con il suo tipico stile fresco e cartoonesco.



Il manifesto di questa edizione di Cartoon Club creato dalla Ziche rappresenta il personaggio di Lucrezia, protagonista delle sue storie, che si gode una giornata di mare a Rimini. Lucrezia è sorridente e felice, seduta su un simpatico salvagente a paperella, mentre il mare si estende all'orizzonte.



In lontananza, si vede il Grand Hotel di Rimini, uno dei simboli della città, che si staglia maestoso sulla linea dell'orizzonte. La ruota panoramica, un'altra icona di Rimini, completa lo sfondo del manifesto, dando un senso di movimento e vivacità alla scena.



"Questo manifesto riflette l'immagine balneare della città di Rimini, famosa per le sue spiagge e le sue attrazioni estive - spiega Sabrina Zanetti, direttrice artistica di Cartoon Club - Il personaggio di Lucrezia si inserisce perfettamente in questo contesto, rendendo l'immagine fresca e divertente. Inoltre, la presenza del simpatico salvagente (che ricorda anche il Paperino disneyano che Silvia disegna su Topolino) richiama l'attenzione sulla sicurezza in mare, un tema molto importante soprattutto durante l'estate quando molti turisti affollano le spiagge. La matita di Silvia Ziche, quindi, non solo rappresenta un momento di svago e di spensieratezza, ma invita anche alla prudenza e alla responsabilità. L'immagine riflette perfettamente l'evento estivo di Cartoon Club, che celebra la bellezza e la vitalità della città di Rimini durante la stagione estiva”.