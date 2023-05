Cocaina nascosta sotto al freno dell'auto: arrestato

Cronaca

Rimini

| 12:33 - 10 Maggio 2023

Foto di repertorio.





Cocaina nascosta sotto al freno all'interno dell'auto: in manette un uomo di nazionalità albanese.



Venerdì scorso (5 maggio) la Polizia, durante un controllo serale in via Mariotti a Rimini, hanno notato l'uomo a bordo di un'auto. La zona pattugliata dagli agenti è spesso ritrovo di spacciatori e il fare sospetto del fermato, unito al suo nervosismo, ha portato la Polizia ad approfondire le indagini notando una manomissione all'altezza del freno della macchina. Gli agenti hanno scoperto un nascondiglio con una scatola di caramelle. All'interno c'erano 13 involucri per un totale di 9.70 grammi di cocaina. Nel portafoglio c'erano 1.325 euro e nel vano portaoggetti 1.350 euro. Inoltre nell'abitazione del sospetto pusher gli agenti hanno trovato altra droga e 7.620 euro in contanti.



L'uomo è stato arrestato e oggi (mercoledì 10 maggio) è stato accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari in attesa di completare le procedure finalizzate all'espulsione dal territorio nazionale.