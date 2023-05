Notte Orientale al teatro Il Lavatoio di Santarcangelo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 12:28 - 10 Maggio 2023



Appuntamento questa sera (mercoledì 10 maggio), alle 21, al Teatro Il Lavatoio di Santarcangelo per immergersi nel profumo d'oriente. A cura di Leyla Nur che insegna la danza orientale , o danza del ventre come meglio conosciuta, da quasi 20 anni, formatasi in Italia e all'estero (specie in Egitto) con maestri di fama internazionale, lo spettacolo 'Notte Orientale' sarà un susseguirsi di stili differenti, un piccolo assaggio di quanto possa essere sfaccettata quest'arte, inoltre verrà presentato il frutto degli studi svolti dalle ragazze nell'ultimo anno, un particolare approfondimento sulla storia della danza.



Questo show sarà un tuffo in un passato lontano fino ad arrivare ai giorni nostri, un occasione sia per un pubblico esperto che non, per scoprire qualcosa in più su questa bellissima arte . Conosceremo le dive del passato che hanno brillato e ancora brillano come stelle e che hanno ispirato e continuano ad influenzare le attuali maggiori rappresentanti.