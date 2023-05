Calcio C, playoff: il Rimini a Pontedera. Gaburro: 'Bene il lungo stop. All'attacco ma con giudizio'

Sport

Rimini

| 13:51 - 10 Maggio 2023

Marco Gaburro.



Dopo 18 giorni dall'ultima partita (Rimini-Montevarchi) si ritorna a giocare per il primo turno dei playoff. La squadra di Gaburro è di scena giovedì a Pontedera (20,45): deve vincere nei 90 minuti e in tal caso affronterà domenica la Carrarese (se il Gubbio elimina la Recanatese) o con la vincente di Ancona-Lucchese (se passa il turno la Recanatese). Il conto in stagione regolare è di una vittoria per i toscani ed un pareggio.



Nel Rimini tutti disponibili. Gaburro non ha dato indicazioni sulla squadra che dice comunque di avere giù individuato. Potrebbe essere: Zaccagno; Laverone, Pietrangeli, Panelli, Regini; Del Carro, Sandri (Pasa), Tonelli; Gabbianelli (Biondi), Santini, Piscitella (Gabbianelli).



Il tecnico Marco Gaburro: “La squadra sta bene in questi 18 giorni ci sono serviti per resettare tutto e ritrovare la migliore condizione psicofisica e recuperare qualche acciaccato. Di sicuro non ci ha penalizzato questa sosta, se ci avvantaggerà lo vedremo; il Pontedera, invece, stava molto bene (10 punti nelle ultime 5 partite) può darsi che stia ancora così o che il tempo abbia livellato alcune cose. Si vedrà in campo. Sono partite che passano tanto dai singoli episodi e durate la gara hanno stati emotivi diversi. E' un traguardo raggiunto, se ci siano arrivati è il merito di tutti; il mio compito ora è capire la chiave migliore per interpretarla al meglio”.



L'avversario? Meglio il Pontedera del Gubbio?

“Difficile dire, hanno fatto 13 e 14 punti più di noi. Il Pontedera unisce esperienza e solidità alla freschezza degli under, è una formazione quadrata, magari non prolifica ma a cui è difficile fare gol. Abbiamo 90 minuti per vincere, dovremo giocare non al'arma bianca, ma in maniera intelligente, certamente con propensione offensiva. La rosa è al completo, dovremo coinvolgere quanti più giocatori possibile. Dobbiamo dimostrare soprattutto a noi stessi di non essere quelli dell'ultimo periodo e noi siamo convinti di non esserlo. Abbiamo lavorato un anno e non sono tanto d'accordo con la divisione tra girone d'andata e di ritorno. La sommatoria di questi punti ci ha permesso di ottenere i play off. La Recanatese, se andiamo a vedere i punti, ne ha fatti quanto noi (47) ma al contrario. Il brutto è che ci si dimentica di quanto fatto nel passato”.



Se doveste passare il turno il Neri non sarà disponibile…

“Vedremo al momento in cui eventualmente passeremo il turno, adesso pensiamo al Pontedera”.



Il suo futuro a Rimini è legato all'esito dei playoff?

“Ho il contratto in scadenza, non penso a ciò che farò ma solo ai playoff, che sono importanti. Sono curioso di vedere cosa riusciamo a fare sul piano del risultato o sul tipo di partita che interpretiamo”.



ste. fer.