Anche Cna al Bellaria Film Festival con il progetto 'Ciak'

| 11:54 - 10 Maggio 2023

Immagine di repertorio.

CNA Cinema e Audiovisivo tutela e rappresenta gli interessi delle imprese e dei professionisti che operano nel settore del cinema e dell'audiovisivo (produzione di documentari e fiction, servizi di post produzione audio e video) e per questo sarà presente alla 41° edizione del del Bellaria Film Festival in programma dal 10 al 14 maggio 2023, con la direzione artistica di Daniela Persico e quella organizzativa di Approdi, start-up di cinema d'autore.

Il Bellaria Film Festival è la casa del cinema indipendente italiano: dal 1983 punto di riferimento di nuove e coraggiose sperimentazioni del linguaggio cinematografico.





CNA sarà presente attraverso il progetto Ciak in particolare con *Anteprima Ciak 2023*, “Storie per fare le storie: il cinema indipendente” evento organizzato da CNA Cinema e Audiovisivo Emilia-Romagna in collaborazione con CNA Rimini e con il Bellaria Film Festival, in programma venerdì 12 maggio alle ore 10.00 a Bellaria Igea Marina presso il Giardino della Torre Saracena.





Obiettivo affrontare il tema di cosa significhi produrre un film indipendente, facendo emergere quali siano le implicazioni, le strategie, gli strumenti e le opportunità che possano portare le micro e piccole imprese del settore a crescere, evolvere, competere.





Una tavola rotonda con il contributo di professionisti, esperti del settore, soggetti istituzionali per ragionare assieme sul sistema “cinema” e sulla sua capacità di salvaguardare l'eccezione e la diversità culturale e l'innovazione del linguaggio.





Tra i presenti Giona Nazzaro direttore Locarno Film Festival, Robert Bernocchi analista, giornalista e Cineguru, Graziella Bildesheim produttrice esperta di Fondi Europei: membro EFA, Luigi Chimienti produttore Disparte, Fabio Abagnato responsabile Emilia-Romagna Film Commission e Ivan Olgiati presidente CNA Cinema e Audiovisivo Emilia-Romagna e Mirco Galeazzi Presidente CNA Rimini.