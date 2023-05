Gemmano, Tir con macchine movimento terra si incaglia sulla strada provinciale

Attualità

Gemmano

| 11:35 - 10 Maggio 2023

Il mezzo pesante incagliato sulla provinciale.

Questa mattina, mercoledì 10 maggio, un camion Tir che trasportava macchine movimento terra si è incagliato sulla strada provinciale di Gemmano, in corrispondenza della curva "Spalletta". L'inconvegnete ha causato disagi e rallentamenti per gli automobilisti che si trovavano in zona. Secondo le prime informazioni, il Tir ha perso il controllo durante una manovra, finendo con le ruote fuori strada e bloccando la circolazione. La strada provinciale di Gemmano è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Le autorità competenti hanno lavorato per rimuovere il camion e ripristinare la viabilità. Gli automobilisti hanno dovuto utilizzare percorsi alternativi per evitare il tratto di strada interessato.