Judo Riccione, sconfitta per l'atleta della Polisportiva Bruno Karamba Badiane

Sport

Riccione

| 11:18 - 10 Maggio 2023

Bruno Karamba Badiane.

Nel suggestivo impianto sportivo PalaVesuvio di Ponticelli sabato 6 maggio si è tenuta la finale del campionato italiano under 21 - A2 di judo. Grandi erano le aspettative per il bravo atleta riccionese, di origine senegalesi, Bruno Karamba Badiane, il quale 2 settimane prima aveva staccato brillantemente il pass alle qualificazioni regionali.

Il 17enne ha dovuto affrontare al primo incontro un forte atleta romano. L'incontro si è subito dimostrato più difficile del previsto, in quanto il riccionese ha subito l'iniziativa dell'avversario in una prima fase del match, subendo ben due sanzioni (il regolamento agonistico di judo prevede che alla terza sanzione l'incontro termina per squalifica). In ogni caso l'incontro è proseguito ai tempi supplementari. Il romano resosi conto della forza del romagnolo ha cercato di gestire l'incontro d'esperienza e far maturare un'altra sanzione contro Badiane. Questi, già prima della fine dei tempi regolamentari ha cambiato il ritmo dell'incontro, concludendo diversi attacchi molto pericolosi, che purtroppo non hanno generato un punteggio utile grazie alle difese dell'avversario. Dopo circa due minuti di tempi supplementari, il romano ha fruttato un piccola indecisione di Badiane, il quale ha subito "Ippon" (KO del judo).



La gara del riccionese, purtroppo, si è conclusa senza alcun ripescaggio.



"Oggi potevamo raccogliere molto di più. Dovremo analizzare bene l'incontro ma soprattutto l'atteggiamento. Bruno è un atleta estremamente talentuoso, ma è ancora giovane e inesperto per il judo europeo. L'avversario che ha dovuto affrontare è un giovane atleta che ha già fatto diverse esperienze internazionali con ottimi risultati e quindi è riuscito ad imporci un judo che ci ha messo in difficoltà. Da domani saremo nuovamente a lavoro, per colmare le nostre lacune. Sono certo che i risultati per Bruno arriveranno molto presto. Oggi torniamo a casa con l'amaro in bocca e molta esperienza in più".



La sezione Judo della Polisportiva parteciperà alla finale A1 del Campionato Italiano Juniores under 21 con l'atleta Morgana Depaoli, giovane qualificata con la ranking list nazionale grazie agli ottimi risultati ottenuti nell'anno precedente.