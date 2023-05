Nuoto artistico Riccione, tanti podi per le atlete della Polisportiva

Sport

Riccione

| 11:11 - 10 Maggio 2023

Le atlete riccionesi.

Una stagione davvero intensa quella del Nuoto Artistico di Polisportiva Riccione: le ragazze sono reduci dai Campionati Regionali di agonistica a Forlì portando a casa solo podi; medaglie di bronzo per Viola Palmieri negli obbligatori, Anna Torroni nel libero solo e per i duo Baldisseri/Cola e Torroni/Zaghini nelle rispettive categorie.

Ma il bello viene proprio adesso: le ragazze, spingendo sull'acceleratore, si sono qualificate per tutti i 4 appuntamenti nazionali che le vedranno in acqua fino a fine luglio: i prossimi campionati nazionali che dovranno affrontare saranno a maggio a Savona con gli juniores, a giugno a Riccione (assoluti italiani) e a luglio Pietralata (Roma) categoria ragazzi e Busto Arsizio es.A.

Il presidente di Polisportiva Riccione Michele Nitti esprime grande riconoscimento a tutta la squadra e augura in bocca al lupo per le prossime gare nazionali.