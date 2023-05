Cineasti in erba: i cortometraggi degli alunni delle primarie di Cattolica

Attualità

| 10:56 - 10 Maggio 2023

Cineasta "in erba" al lavoro.

Sono 163 alunni delle scuole primarie di Cattolica e sono i Cineasti in erba.



Venerdì 12 maggio al Teatro della Regina (ore 21, ingresso libero fino a esaurimento posti) presenteranno in anteprima agli insegnanti, alle famiglie e al pubblico i cortometraggi che hanno realizzato durante l'anno scolastico.



Le classi IV A, IV B, IV C, V A, V B, V C della scuola Repubblica e V A della scuola Torconca hanno infatti aderito al progetto Cineasti in erba, un'iniziativa che si inserisce nel Piano Nazionale Cinema per la Scuola, sostenuto dall'amministrazione comunale e promosso dal MystFest.



Il progetto, coordinato dalla referente scolastica Laura Gallotta, ha preso il via in gennaio con una serie di lezioni tenute dal regista Antonio Bigini che ha introdotto i bambini al linguaggio cinematografico, alle tecniche e alla lettura dell'immagine, all'educazione ai media e al loro funzionamento. I film mostrati agli aspiranti cineasti sono stati inoltre proiettati al Salone Snaporaz nelle scorse settimane, una rassegna dedicata al mondo della scuola e non solo realizzata in collaborazione con l'associazione Toby Dammit, tessendo così una rete che ha tenuto insieme insegnanti, alunni, cittadini, all'insegna della settima arte, una vocazione radicata a Cattolica grazie al MystFest e alla sua storia, un terreno fertile che continuamente dà vita a nuove idee e progetti che toccano tutte le generazioni e gli ambiti della città.



Ed è stato proprio il genere giallo quello su cui hanno lavorato gli alunni: nei mesi di febbraio e marzo le classi coinvolte, supportate dal regista Gianluca Melappioni, responsabile scientifico del progetto, da due registi dell'associazione Approdi e dal sound designer Gianmaria Gamberini, hanno girato sette cortometraggi "noir" che verranno mostrati in anteprima venerdì sera e incontreranno le luci della ribalta e il grande pubblico in occasione della prossima edizione del MystFest (26 giugno – 2 luglio 2023), con uno spazio all'interno del programma del festival interamente dedicato a loro.



Le scuole di Cattolica hanno immediatamente creduto alla validità del progetto, considerando il cinema e l'audiovisivo mezzi fondamentali di espressione artistica e di comunicazione sociale in quanto in grado di contribuire alla crescita culturale dei bambini favorendo l'integrazione e le relazioni interculturali, un'efficace opportunità formativa e uno strumento educativo trasversale all'interno dei percorsi curriculari.