Riccione incontra il Giappone con il teatro Acrobatico di B-you

Eventi

Riccione

| 10:45 - 10 Maggio 2023

Una scena dallo spettacolo.

Sabato 3 e domenica 4 giugno, il Palazzo del Turismo ospita con il patrocinio del Comune di Riccione Sakura. Come petali di fiore di ciliegio, il saggio spettacolo di teatro acrobatico d'avanguardia della compagnia B-You di Barbara Bianchi. Un viaggio onirico trasporterà il pubblico in Giappone, dove i meravigliosi ciliegi fioriti diventano metafora dell'uomo, dei valori e delle lotte per raggiungere giustizia e bellezza, virtù ed elementi necessari per colorare la vita nei toni che l'anima richiede. In scena, giovani artisti che, mettendo in gioco corpo e anima, si rendono unici e irripetibili proprio come lo è ciascun petalo di ogni fiore. Tra loro anche un piccolo albero di ciliegio: "Sakura" significa bocciolo e albero di ciliegio - nella cultura giapponese è simbolo di prosperità – e grazie a dei sensori il pubblico potrà percepire la voce di questo singolare protagonista nel periodo più rigoglioso della vita. Sul palco, insieme a B-You anche gli artisti Sara Visentini, Ramsy della Muscle Gym Underground Street School, Giada D'Auria, Andrea Rossi e Giorgia Urbinati (testi e poesie di Loi Francesco).



L'ingresso è libero su prenotazione.



La compagnia teatrale B-You nasce da un'idea di Barbara Bianchi, già fondatrice dell'Atr Acrobatic Theatre nel 1989, e dai suoi allievi storici e altri giovani creativi. Con B-You danza, teatro, acroyoga e ginnastica si fondono per dar voce ai sogni dei danzatori in un laboratorio di idee in continuo mutamento e movimento. Tanti i progetti e gli eventi che hanno visto protagonisti gli artisti di B-You: il progetto 10 mani, lo spettacolo Twotribal per Unicef, lo spettacolo Immaginaria su opere dell'artista Marco Landi, il Festival del Sole, gli spettacoli Immaginaria, Il fabbricante di chiavi, Equilibri instabili, Zero, Le 4 porte, Botanical, Onirika.