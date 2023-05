Karate Santarcangelo, Pagliarani e Pirini ai Campionati Italiani

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:32 - 10 Maggio 2023

Karate Santarcangelo.

Domenica 7 Maggio a Santarcangelo di Romagna si è svolto il Campionato Regionale Emilia-Romagna della FIKTA (Federazione Italiana Karate Tradizionale e Discipline Affini), i primi classificati di questa gara andranno poi ai Campionati Italiani Assoluti che si svolgeranno il 3/4 Giugno a Busto Arsizio.

A questo evento partecipano ogni anno i migliori agonisti della regione, atleti con il grado di cintura nera e marrone.

In contemporanea al Campionato Regionale si è svolto anche un Trofeo per i pre agonisti (11-14 anni) con grado da cintura verde a nera.

Sette atleti dello Shotokan Karate Club Santarcangelo hanno partecipato alla competizione ottenendo i seguenti podi:

1° Classificata Letizia Pagliarani.

4° Classificata Vittoria Crosara.

In virtù dei risultati Letizia Pagliarani e Nicole Pirini, già qualificata in precedenza, andranno ai Campionati Italiani.

Oltre ai risultati -spiega il Maestro Denis Pironi direttore tecnico dell' ASD Shotokan Karate Club Santarcangelo - nelle gare di karate tradizionale prima di vincere una medaglia è importante vincere se stessi ovvero le proprie paure senza farsi prendere troppo dall' ansia o dalle emozioni, e cercare di salire sul tatami dando il 100% delle proprie capacità per essere soddisfatti della propria prestazione a prescindere dal risultato.