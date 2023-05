Ginnastica artistica maschile, ottavo posto e salvezza per la Pol. Celle

Sport

Rimini

| 10:29 - 10 Maggio 2023

Immagine di repertorio.

Si è concluso con la terza tappa di Ancona il Campionato Italiano 2023 di serie A2 di Ginnastica Artistica che ha visto gli atleti della Polisportiva Celle di Rimini terminare all'ottavo posto dunque in zona salvezza. Certo è stato un campionato difficile per via dei vari infortuni a partire da Thomas Grasso (4 al volteggio ai Campionati del mondo 2021 in Giappone e medaglia di bronzo al Corpo libero alla world Cup di Cottbus Germania nel 2022) fermo nelle prime due prove per un problema alla mano è rientrato ad Ancona ma un brutto arrivo a corpo libero l'ha visto costretto al ritiro, Andrea Cascianelli che dopo una buona prima prova a Firenze si è dovuto fermare a causa di un infortunio alla caviglia durante l'allenamento, Thomas Montiroli anch'esso fermo per un problema alla mano.

Ma anche buone notizie con l'esordio in serie A di Federico Cavallari nella seconda tappa di Ravenna, un ottimo Campionato per Alessandro Petroncini, Emmanuele Ercolani e Luca Bellondi e l'intramontabile Matteo Morini che anche ieri ha portato a termine con un ottima sbarra il suo Campionato.

La polisportiva ringrazia Davide Oppizzio prestito della Ginnastica Meda che in tutte tre le tappe ha sempre portato a termine un buon programma in tutti 6 gli attrezzi con punte degne di nota alle parallele, alla sbarra e agli anelli.

Infine grande merito al coach Pietro di Pumpo e a tutta la società che ha sempre sostenuto i ragazzi.