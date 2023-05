Buon compleanno 'Vamos a la playa', festa a Rimini con Johnson Righeira

Eventi

Rimini

| 09:55 - 10 Maggio 2023

Ingresso del Frontemare.

Un brano simbolo degli anni 80 ancora attuale dentro e fuori delle piste da ballo. Al Ristorante & Musica Frontemare di Rimini domani sera, giovedì 11 maggio, si festeggieranno i 40 anni di "Vamos a la playa", la 'Canzone' per eccellenza dell'estate. A spegnere le candeline il mitico Johnson Righeira che con il fratello "artistico" Michael formò l'iconico duo "I Righeria", autori ed interpreti del brano festeggiato. "Vamos a la playa" è uscito nel 1983 e nel giro di poco è diventato una hit che ha resistito al passare del tempo. Nonostante il ritmo estivo e scanzonato e il video con colori sgargianti, il testo del brano parla anche di "vento radioattivo" (El viento radioactivo), "La bomba è esplosa" (La bomba estalló). Quindi quella che può sembrare una leggera "canzonetta" estiva, ha anche tra le righe le paure e i timori di quel periodo (e non solo): dalla bomba atomica all'inquinamento. Un brano che comunque inneggia alla voglia di distrarsi e divertirsi e che permette di tuffarsi nei ricordi di un periodo particolarmente ricco e colorato della musica italiana.



Giovedì sera al Frontemare andrà in scena "Takes over" per festeggiare il 40ennale della di Vamos a la Playa. Alle 22.30 Maurino video dj, alle 23 Concerto

Evolution 80. Special guest Johnson Righeira. Con la partecipazione straordinaria di George Aaron, Linda Jo Rizzo e Romano Bais.

