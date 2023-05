Tre feriti in incidente stradale a Misano sulla statale Adriatica

Cronaca

Misano Adriatico

| 09:28 - 10 Maggio 2023

Il luogo dell'incidente.

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato attorno alle 8.30 di oggi, mercoledì 10 maggio, sulla statale Adriatica, nel territorio di Misano, a circa 50 metri dal semaforo di viale della Repubblica.



L'incidente è avvenuto a seguito di uno scontro tra un'auto e un furgone. Fortunatamente, le tre persone coinvolte non hanno riportato ferite gravi e sono state trasportate in ambulanza presso gli ospedali di Cattolica, Riccione e Rimini.



Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, due pattuglie della polizia municipale e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a rimuovere i veicoli coinvolti e a garantire la sicurezza della zona.



L'incidente ha causato alcuni disagi al traffico, ma la situazione è tornata alla normalità nel giro di poche ore. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.