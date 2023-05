Rally, Bizzocchi settimo al Targa Florio

Sport

Repubblica San Marino

| 18:49 - 09 Maggio 2023

Bagnasco.





Il weekend dei piloti della Scuderia San Marino fa registrare un incoraggiante settimo posto nella classifica generale del Rally Targa Florio per Ivan Ferrarotti e il navigatore Massimo Bizzocchi su Skoda Fabia 2 EVO.

Il prossimo appuntamento per il CIAR farà tappa proprio a San Marino nel weekend 17-18 giugno con il San Marino Rally.



Nel fine settimana spazio anche alle vetture su pista con ampio spazio sul circuito di Misano Adriatico. Federico Ugo Bagnasco, impegnato nel BMW M2 CS Racing Cup, un quarto e quinto posto nelle due gare della competizione.

Hanno gareggiato anche Luciano e Donovan Privitelio nel GT Sprint Cup sulla Lamborghini Huracàn ST EVO 2: i due piloti hanno concluso entrambe le manche in 21esima posizione.