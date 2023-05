Scontro frontale a Rimini: giovane di 25 anni in serie condizioni. Interviene elisoccorso

Cronaca

| 17:42 - 09 Maggio 2023

La moto dopo l'incidente.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 9 maggio, intorno alle ore 16.30, si è verificato un grave incidente stradale in via Coriano, in territorio riminese al confine con Riccione. Un 22enne al volante di una Golf Volkswagen, proveniente da Coriano in direzione Rimini, ha urtato una moto Honda Cbr proveniente dal senso opposto, al momento dell'accesso all'area di distribuzione carburante Q8. Le cause dell'incidente sono attualmente in corso di accertamento.



A seguito dell'impatto, il conducente della moto di grossa cilindrata di 25 anni è stato sbalzato a terra, cadendo violentemente. La moto ha continuato a scivolare per diversi metri sulla carreggiata, finendo contro un palo della segnaletica stradale e spezzandosi in due parti. Sono immediatamente intervenuti un'ambulanza del 118 e l'elisoccorso da Ravenna per soccorrere il giovane motociclista.



Il conducente della Honda Cbr è stato trasportato in serie condizioni al "Bufalini" di Cesena, con un codice rosso, a causa dei numerosi traumi subiti nell'incidente. Sul posto si sono registrati forti rallentamenti e deviazioni della viabilità, con una direttrice chiusa al traffico in direzione via Veneto.



Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e per regolare la viabilità in zona. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.