Rimini, grosso serpente a spasso nel cortile condominiale: l'insolito avvistamento

Attualità

Rimini

| 16:06 - 09 Maggio 2023

Il grosso rettile avvistato a Rivazzurra di Rimini.

Un esemplare di vipera di notevoli dimensioni ha messo in allerta una coppia madre e figlia mentre stavano uscendo dalla propria abitazione di via Musiani a Rivazzurra di Rimini. "Il serpente è sbucato fuori all'improvviso nel giardino adiacente l'ingresso del condominio" racconta un lettore di Altarimini. La donna, dopo averlo avvistato, ha pensato bene di chiamare i Vigili del Fuoco per far sì che l'animale potesse essere rimosso. Tuttavia al loro arrivo, il rettile aveva già fatto perdere le proprie tracce filandosene probabilmente in uno dei due campi di terra che delimitano la via.



Per le vostre segnalazioni WhatsApp 347 8809485