Riccione, la Colombo sostituita in Consiglio Comunale da Stefano Paolini

Attualità

Riccione

| 15:58 - 09 Maggio 2023

Stefano Paolini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia di Riccione.





Sarà Stefano Paolini il sostituto di Beatriz Colombo in Consiglio Comunale. L'esponente di Fratelli d'Italia raccoglie il testimone assicurando che l'opposizione "metterà in prima linea le necessità dei riccionesi". Un'opposizione "non spulciosa, ma propositiva e costruttiva".



"Il lavoro di Fratelli d'Italia - prosegue Paolini - sarà pertanto volto a dare una visione per governare concretamente nei prossimi anni. Siamo aperti a idee e confronto con persone libere, purché si impegnino esclusivamente per il bene della città".



Niente "Diktat imposti dai partiti" e se "ci sarà dialogo, ci sarà anche collaborazione per un lavoro esclusivamente dedicato al bene dei riccionesi e della città".



Paolini attacca infine l'amministrazione comunale, "non all'altezza" e oppressiva nei confronti dei cittadini.