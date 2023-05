Calcio giovanile, Garden: 2012 ed Esordienti in grande spolvero. Junior Camp: le iniziative

Sport

Rimini

| 15:51 - 09 Maggio 2023

La squadra 2012. In gallery: le formazioni 2015 e 2013 di scena al torneo Rainbow.

In grande fermento l'attività della sezione Calcio del Garden anche in vista del periodo estivo. Sono aperte, infatti, le iscrizioni per lo Junior Club che si svolge da giugno a settembre. Quest'anno, al fianco delle tradizionali attività, dopo uno stop di un paio di anni viene riproposta l'attività sportiva centrale nel programma settimanale.



In particolare, il calcio avrà due distinte fasi: la prima, prettamente di gioco per permettere a tutti di conoscere questa disciplina sportiva con l'intervento degli istruttori del Garden. La seconda, sotto la guida tecnica di Alan Giulietti e di Michele Pieri, più di specializzazione con maggiore approfondimento dell'aspetto tecnico tattico. Il coordinamento di entrambi i corsi è del responsabile della sezione calcio Valter Sapucci.





SECONDA CATEGORIA



Cominciati i primi contatti con i giocatori protagonisti della promozione del Garden dalla Terza alla Seconda categoria per valutare da un lato la composizione della rosa in vista della prossima stagione e dall'altro individuare all'interno del gruppo figure che possano assumere un importante ruolo dirigenziale nel club una volta deciso di appendere le scarpette al chiodo. Intanto il riconfermato mister Pasquale Martino sta valutando chi, tra una serie di giovani calciatori che sono stati proposti, possa fare al caso del Garden.







ATTIVITA' AGONISTICA



In attesa degli ultimi tornei previsti per la fine del mese di maggio, la Under 16 di Paolo Zani continua gli allenamenti e nel fine settimana è impegnata in una delle prestigiose amichevoli in calendario, contro il Rimini Under 15.

Terminata la prima fase con il secondo posto, la Under 14 di Andrea Pagliarani la prossima settimana disputerà il quadrangolare di finale della Coppa Primavera Figc: affronterà l'Asar (prima classifica del girone A). L'altra sfida è Junior Coriano-Sanges.







ATTIVITA' DI BASE

Settimane frenetiche in tutte le categorie con le squadre impegnate in tornei su tutta la provincia. Di rilievo la partecipazione della formazione 2012 al torneo Romagna-Marche in cui è stato bissato il risultato degli Esordienti raggiungendo la finale.

Ottime le partecipazioni dei 2013 e 2014 alla Rainbow Cup ottimamente organizzata dalla FSGC e dei 2014 al torneo dei Delfini.