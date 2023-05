Ladri in azione in casa di un'anziana: gli spari del vicino sventano il secondo furto in pochi giorni

Cronaca

Rimini

| 15:16 - 09 Maggio 2023

La casa visitata dai ladri e la cassaforte.

Ladri acrobati in azione in zona Celle a Rimini per due volte, nella stessa abitazione, a distanza di tredici giorni. Bottino esiguo, ma danni all'appartamento di un'anziana riminese, residente in viale dei Cipressi. Il primo blitz risale alla notte tra martedì 25 e mercoledì 26 aprile: incuranti della presenza della signora, che stava dormendo, i malviventi sono saliti su una veranda di un'attività per poi forzare la finestra dell'appartamento, alzare la serranda e fare irruzione, portando via una borsa. Nell'occasione hanno notato una cassaforte ed è altamente probabile che la stessa banda sia entrata in azione, con lo stesso modus operandi, nella notte tra lunedì e martedì (8-9 maggio): l'obiettivo era proprio la cassaforte, che però non conteneva valori al suo interno. A destare la padrona di casa dal sonno e a scacciare i malviventi è stato un parente della donna, che abita al piano superiore, che ha sparato alcuni colpi di pistola in aria (l'arma è detenuta regolarmente dall'uomo). I ladri sono scappati a mani vuote dopo aver constatato che all'interno della cassaforte non ci fosse nulla. "Mia madre era un po' stordita", racconta il figlio, non è da escludere l'uso di spray, da parte dei ladri, per agire indisturbati. "Scippi, furti negli appartamenti e furti di biciclette sono purtroppo all'ordine del giorno - commenta amareggiato il figlio della donna derubata, che ha presentato denuncia alla Polizia - purtroppo le adiacenti vie del cimitero non sono controllate e diventate terre di nessuno".