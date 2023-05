A San Marino la prima edizione di ArchiDays: una rassegna dedicata alla progettazione

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:08 - 09 Maggio 2023

Arch. Luca Zanotti, Presidente Ordine Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino.

Sulla scia della sottoscrizione della “Dichiarazione di San Marino”, avvenuta lo scorso 3 ottobre 2022, l'Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino ha voluto organizzare questa rassegna, volta appunto alla divulgazione dei principi contenuti nella Dichiarazione stessa, ovvero le linee guida per una progettazione architettonica e urbanistica sostenibile e inclusiva.



ArchiDays sarà impostata come un contenitore di eventi promossi da diversi interlocutori sammarinesi e italiani: Università degli Studi della Repubblica di San Marino – Corso di Laurea Ingegneria Civile e Corso di Laurea in Design, la Rete Professioni Tecniche Italiana, il Consiglio Nazionale Italiano degli Ingegneri, il Consiglio Nazionale Italiano degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, gli Ordini Architetti e Ingegneri di Rimini, Pesaro/Urbino, Forlì/Cesena, Ancona.



“ArchiDays si prefigura come uno strumento di formazione e aggregazione rivolto ai tecnici professionisti, in primis architetti e ingegneri, ma anche a tutta la cittadinanza, con la speranza di poter diffondere i temi legati alla sostenibilità relativi all'architettura e ingegneria” aggiunge il Presidente dell'Ordine di San Marino Luca Zanotti, promotore e organizzatore della rassegna, “con l'obiettivo di poter diventare un appuntamento fisso in cui vari soggetti possano discutere e accrescere le proprie esperienze” .



Molti gli appuntamenti, riconosciuti con crediti formativi, da sottolineare in questo programma ricchissimo:



Giovedì 11, verrà inaugurata la mostra permanente “Architettura Sospesa”, ovvero i circa 60 progetti del concorso di progettazione 2020/2021 relativi al concorso d'idee “La Casa sull'Albero”;



Venerdì 12, con una diretta Facebook e una giornata fittissima di relatori, vedrà il lancio di un nuovo concorso: “Architettura Sospesa Il Modulo abitativo Turistico” ovvero la progettazione di un alloggio di massimo 30 mq capace di accogliere fino a 4/5 persone;



Venerdì 19 e Sabato 20 si terrà il workshop gestito dagli artisti delle altre due mostre permanenti dell'Evento: “Faces” mostra di pittura di Sara Pasquali e “American Gold” mostra fotografica di Simone Maria Fiorani;



Lunedì 22 “MedWays, Open Atlas. Le Vie del Mediterraneo – Il paesaggio come progetto ecologico”; highlight da non perdere il pomeriggio di martedì 23, con la Lectio Magistralis dell'Arch. Alfonso Femia, fondatore di Alfonso Femia Atelier e creatore della Biennale dello Stretto;



Mercoledì 24 si terra un workshop tra 10 studenti del corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di San Marino e 10 studenti del corso di laurea in Architettura dell'Università di Bologna – Campus di Cesena;



Venerdì 26 la rassegna si concluderà con un seminario incentrato sul rischio idrogeologico del territorio, con testimonianze della recente alluvione avvenuta lo scorso 15 settembre 2022 nei territori di Fano e Ancona.