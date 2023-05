Misano, tutti in bicicletta per la passeggiata lungo le Ecovie

Attualità

Misano Adriatico

| 15:00 - 09 Maggio 2023

Misano in bici ARCHIVIO.





Domenica 14 maggio, in occasione dell'evento nazionale “Bimbinbici” organizzato dalla FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), torna l'evento “Misano in Bici”, una passeggiata in bicicletta lungo le Ecovie di Misano, organizzata in collaborazione con i Comitati Cittadini.



La pedalata, rivolta a bambini e famiglie, prenderà il via alle 9:30 da piazzale Roma e proseguirà per le frazioni di Misano con possibilità, per i partecipanti, di partire da uno dei punti di ritrovo previsti lungo il percorso: il parco del Sole a Misano Brasile, piazza Pio X a Villaggio Argentina, piazza Malatesta a Scacciano, piazza Castello a Misano Monte, piazza Galileo Galilei a Misano Cella. Di qui, proseguendo lungo la Ecovia del Conca, si raggiungerà Santa Monica, con punto di ritrovo in via Corelli; a seguire parco Canadà a Belvedere e piazzale Colombo a Portoverde. L'arrivo è previsto al Conca Village, dove a tutti i partecipanti sarà offerto il pranzo, in collaborazione con l'associazione Valle del Conca.