Biagio Antonacci in concerto, ma non solo: tutti gli eventi a Rimini

| 14:09 - 09 Maggio 2023

Biagio Antonacci.





Tra gli appuntamenti da non perdere il concerto di Biagio Antonacci, che arriverà a Rimini il 13 maggio e si esibirà al Palazzo dello sport (RDS Stadium), per condividere con i suoi fan i brani che hanno segnato la sua trentennale carriera.



Da lunedì 15 parte anche la settimana della musica che coinvolge le scuole di Rimini, il Conservatorio Lettimi e la Banda della città e propone i concerti di primavera.



Diversi gli appuntamenti culturali con la rassegna ‘Lingue di confine' che propone al teatro degli Atti "Terra Mater Matrigna", uno Spettacolo di e con Elena Bucci (venerdì 12 maggio) e, al Cinema Fulgor, la rassegna di ‘Cinema e psicoanalisi' con la proiezione del film ‘Zelig' di Woody Allen e i commenti di Cinzia Carnevali e Giorgio Bambini (martedì 16 maggio).



Fino all'11 maggio la Galleria dell'Immagine propone la mostra storica Colonie per l'infanzia sulla Riviera Romagnola. Pedagogia e architettura di regime, curata dagli Istituti per la storia della Resistenza ed età contemporanea di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna.



Tra le altre mostre, parte da venerdì 12 maggio la mostra "Segnali Urbani", scrittura e arte del 900 nel tessuto urbano riminese con opere di artisti come Eron, Rok, Reoh e Basik. L'evento inaugurale si terrà il 12 maggio alle 18 e la mostra sarà visitabile al Museo della Città fino al 3 giugno. Continua invece all'ex cinema Astoria, la mostra di pittura collettiva promossa dall'Associazione Amici di ISAL e dal Centro Sociale “I Sempregiovani”, con l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di Fondazione ISAL, impegnata nella ricerca di nuove cure contro il dolore cronico persistente e incurabile.



In occasione del “Maggio dei Libri”, la Biblioteca Ragazzi propone anche “Se leggi sei forte!” tre giornate di letture per bambini e famiglie a cura dei Lettori Volontari della Biblioteca Gambalunga nel. Primo appuntamento al Laboratorio Aperto Tiberio, mercoledì 10 maggio. Stesso giorno, ma in cineteca, è protagonista l'affascinante figura di Mary Shelley, donna libera e indipendente, che seppe che introdurre in letteratura il tema della mostruosità e della discriminazione sociale a Rimini, vede protagonista. A parlarne Thomas Casadei e Vittorina Maestroni, che – in dialogo con Sabrina Zanetti, direttrice artistica del festival Cartoon Club – presentando il loro nuovissimo libro “Vita e visioni. Mary Shelley e noi” (Mucchi Editore).



Continua inoltre l'opportunità di visitare le Fattorie aperte: la domenica gli agricoltori aprono i cancelli e i campi per delle speciali giornate di relax, degustazioni, attività ricreative e informative. E' possibile scoprire un modo consapevole di lavorare la terra, allevare gli animali, produrre eccellenze enogastronomiche tra tradizione rurale e innovazione tecnologica, per un viaggio alla scoperta dei tesori naturali del territorio.



IN EVIDENZA



da venerdì 12 a domenica 14 maggio 2023



Rimini, spiaggia Viserba bagni 24-36

International Beach Tchoukball Festival



Un'occasione preziosa per scoprire uno sport che unisce spettacolarità, fair-play, agonismo e amicizia. Il festival è composto da 5 tornei: dall'Under14 e Uder19 al competitivo Slam, fino ai tornei aperti a tutti Open e OverAnta. Sui campi allestiti per l'occasione sulla spiaggia di Viserba di Rimini si svolgono le partite che vedono coinvolte squadre da tutto il mondo. Lo spirito del Tchoukball Festival è fondere assieme l'adrenalina delle partite, il relax di un aperitivo in riva al mare e l'atmosfera di una grande festa che si protrae fino a tarda notte.

Orario: dalle 8.45 di venerdì 12 alle 16.30 di domenica 14 maggio 2023



venerdì 12 maggio 2023



Teatro degli Atti, via Cairoli 42 – Rimini centro storico

Terra Mater Matrigna



All'interno della rassegna "Lingue di Confine", iniziativa volta alla valorizzazione del dialetto e promossa dal Comune di Rimini, "Terra Mater Matrigna" affronta un viaggio nel mondo poetico femminile del territorio riminese, e non solo, approdando infine nella dimensione teatrale. Spettacolo di e con Elena Bucci.

Ore 21.00 Ingresso gratuito fino esaurimento posti (senza prenotazione)

Info: 0541 793811 www.teatrogalli.it



sabato 13 maggio 2023

Palazzo dello Sport - RDS Stadium, piazzale Pasolini 1/c – Rimini

Biagio Antonacci. Palco Centrale Tour



Sul palco del Palazzo dello Sport di Rimini arriva Biagio Antonacci, che da novembre 2022 sta portando in giro per l'Italia Palco Centrale Tour. Il cantautore milanese, che torna ad esibirsi dal vivo dopo tre anni di silenzio, accoglie i suoi fan da un palco sistemato al centro del palazzetto, per condividere con loro i brani che hanno segnato la sua trentennale carriera (era il settembre del 1992 quando Antonacci pubblicava il suo primo successo discografico: “Liberatemi”) e far ascoltare per la prima volta live gli ultimi singoli “Seria” e “Telenovela”.



Con Antonacci sul palco la band formata da Placido Salamone (chitarra e direzione musicale), Massimo Varini (chitarra), Emiliano Fantuzzi (chitarra, Programmazione), Jacopo Carlini (piano, tastiere), Lucio Fasino (basso), Donald Renda (batteria) e Ernesto Lopez (percussioni), 8 elementi che daranno vita ad uno show all'insegna di brani ormai entrati nel canzoniere italiano come “Convivendo”, “Non so più a chi credere”, “Non è mai stato subito”, “Vivimi”, “Sognami”, “Iris” e molto altro.



I biglietti sono in vendita sulla piattaforma TicketOne.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info:0541 395698 www.stadiumrimini.net



da lunedì 15 maggio a giovedì 1 giugno 2023

Arena Francesca da Rimini e altre sedi – Rimini

Settimana della Musica



Nell'ambito della Settimana della Musica a scuola, indetta dal 15 al 20 maggio dal Ministero dell'istruzione, si svolgeranno anche a Rimini eventi promossi dal Conservatorio Lettimi, dal Liceo Musicale Einstein e dalla Scuola Media Dante Alighieri, insieme alla banda Giovanile e in collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Rimini. Concerti, workshop, seminari, mostre fotografiche con esibizioni di solisti, ensemble, orchestre e cori delle scuole secondarie di primo e secondo grado.



Gli appuntamenti della settimana prevedono i Concerti di primavera tra lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 maggio 2023 alla Corte degli Agostiniani (ore 16-17.30) e alTeatro degli Atti (ore 18-19.30).



martedì 16, 23, 30 maggio 2023

Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico

Uno psicoanalista al cinema: Allen, Fellini, Antonioni

Rassegna di Cinema e psicoanalisi



Un omaggio ad Angelo Battistini, psicoanalista esperto nella clinica e aperto all'interazione con altre discipline quali Arte e Cinema. Sono proposti tre film d'autore promossi dal Centro Adriatico di Psicoanalisi in collaborazione con la Cineteca del Comune di Rimini. I film sono commentati da psicoanalisti della SPI (Società Psicoanalitica Italiana).



Questi gli appuntamenti:



martedì 16 maggio

Zelig

di Woody Allen (USA 1983, 79')

commentano Cinzia Carnevali e Giorgio Bambini



martedì 23 maggio

Le tentazioni del dottor Antonio

di Federico Fellini (Italia 1962, 53')

commentano Gabriella Vandi e Paolo Boccara



martedì 30 maggio

L'avventura

di Michelangelo Antonioni (Italia 1960, 142')

commentano Massimo De Mari e Maria Battistini