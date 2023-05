Stai pensando a me: nuovo singolo per la cantautrice Darma

Attualità

Rimini

| 14:57 - 11 Maggio 2023

Darma.





La cantautrice Silvia Vasini, alias Darma, prosegue il suo cammino di evoluzione artistica: venerdì (12 maggio) è in uscita il suo nuovo singolo, "Stai pensando a me", un'istantanea autobiografica che cattura sentimenti, sensazioni, speranze e riflessioni della cantautrice, la narrazione di una paligenesi, di una fine e un nuovo inizio.



“Ho scritto questo brano sull'onda della rinascita e dell'ascolto interiore in un momento catartico e contemporaneamente sconvolgente della mia vita: quando le scelte della nostra vita non vengono accettate dagli altri ma sono in qualche modo guidate dal cuore mi sono chiesta quanto fosse necessaria l'approvazione e il giudizio di persone che poi nella loro vita hanno commesso errori come tutti, ma preferiscono giudicare gli altri piuttosto che se stessi", sottolinea la cantautrice.



Il tema della canzone è l'amore, "un tema per me persistente, perché è difficile staccare la vita dall'amore, perché la vita stessa con le sue passioni è emblema d'amore", prosegue Darma. E anche "commettere errori e sbagliare fa parte della nostra natura di esseri umani dotati di testa e cuore, che non sempre vanno d'accordo”.



Riprendendo il filone della filosofia pitagorica e platonica dove la catarsi è proprio il rito magico della purificazione per la cantautrice questo brano è un brano di purificazione. Così come attraverso la catarsi allontaniamo dalla nostra mente la rabbia, la tristezza e le frustrazioni, con questa canzone Darma allontana dalla mente la rabbia, la tristezza e la frustrazione, lasciando spazio ad uno stato emotivo più sano, leggero e rilassato.



BIO Darma nasce in Emilia e si trasferisce in Romagna, a Bellaria Igea Marina. Fin da piccola si cimenta nella creazione di poesie e canzoni che abbandona nei cassetti di casa. L'attività di cantante inizia nel 2015 con un progetto di cover anni 50 e 60 che prende piede nei locali della Riviera romagnola e che le dà lo stimolo di proseguire il . suo percorso musicale come cantautrice. Nel 2020 infatti esce il suo primo disco “Vertigine” che racchiude 12 brani inediti registrati ed arrangiati da Francesco Giampaoli per l'etichetta Brutture Moderne.

Sempre nel 2020 la cantautrice prende parte ad un progetto “E la chiamano Rimini” a cui partecipano altri cantautori riminesi ed incontra Cristian Bonato, produttore ed arrangiatore degli ultimi suoi brani “basterebbe respirare” e “Lo deciderà l'amore” con cui ha registrato anche la sua nuova canzone “stai pensando a me”.