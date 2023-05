Basket Promozione, playout: vittoria di Bellaria in trasferta in gara1. Santarcangiolese, è hurrà

Sport

Rimini

| 13:44 - 09 Maggio 2023

I risultati di playoff e playout dei gironi E-F di Promozione di basket



GIRONI E - F

PLAY OFF

Quarti Gara 1

P.G.S. WELCOME – SG TIBERIUS 76 – 91 (0-1)

(21-20; 40-43; 61-75)

Pgs Welcome: Verardi 17, Pasquali 16, Sanguettoli F. 11, Sovrani 9, Lamborghini L.

6, Caprara 5, Melchiorre 5, Lamborghini A. 4, Giuliani 2, Govoni 1, Cavallone,

Schmitz ne. All. Sanguettoli M.

Basket 2000 Rimini San Marino: Accardo 2, Ambrassa 5, Baldassarri, Benzi 24,

Campajola 15, Del Fabbro 22, Fabbri ne, Ferrini 15, Magnani 6, Stabile 2, Tamburini

ne. All. Brienza.

QUADRO PIANO – HORNETS BASKET 72 – 78 (0-1)

(20-23; 36-44; 48-59)

Faenza: Silimbani 19, Troni 16, Santo 13, Boero 12, Santini 6, Bulzacca 2, Fabbri 2,

Castellari 2, Pezzi, Marziali ne, Anghileanu ne, Melandri ne. All. Vespignani.

Hornets: Caruso 17, Sirri 11, Cruzat 11, Maldini 8, Orlando 8, Canovi 7, De Leo 6,

Guerrato 6, Gadani 4, Mazzola, Tubertini ne, Fiacchi ne. All. Bonacorsi.

40068 PIZZA&MORE – TIGERS BASKET 2014 52 – 66 (0-1)

(11-20; 27-38; 40-53)

San Lazzaro: Lucarini 11, Mengoli 11, Marinelli 8, Testa 6, Fornasari 6, Tuccillo 5,

Paolucci 3, R. Venturi 2, Rebeggiani, N. Venturi, M. Guidetti, Gualandi. All. Guidetti

D.

Tigers Forlì: Liverani 14, Rossi 12, Gnini 10, Brunetti N. 9, Brunetti J. 8, Gavelli 8,

Petrini 4, Naldi 1, Mariani. All. Lapenta.

Gara 2

TIGERS BASKET 2014 – 40068 PIZZA&MORE 57 – 66 (1-1)

(14-24; 25-44; 36-53)

Tigers Forlì: Naldi 3, Brunetti N. 6, Brunetti J. 14, Mariani 9, Rossi 9, Gnini 2,

Liverani 4, Gavelli 8, Petrini 2, Paganelli, Lotti. All. Lapenta.

San Lazzaro: Venturi N. 7, Testa 9, Tuccillo 7, Paolucci 2, Lucarini 8, Venturi R. 7,

Fornasari 2, Marinelli 17, Mengoli 5, Guidetti M. 2, Gualandi, Rebeggiani. All.

Guidetti D.

MEDICINA BASKET 2007 – LUSA BASKET 63 – 74 (0-2)

(17-24; 39-37; 55-56)

Medicina: Bacci 14, Lenzarini 7, Barba 10, Vignudelli, Magli 3, Ugulini 3, Castellari

16, Righi, Trippa 4, Martelli 6. All. Pasquali.

MassaLombarda: Ugulini 3, Spinosa 9, Pietrini 16, Bacocco 3, Dalla Malva 1, Asioli

3, Orlando 22, Delvecchio 8, Rivola 9, Castelli, Brignani, Berardi ne. All. Solaroli.



SG TIBERIUS RIMINI SAN MARINO – P.G.S. WELCOME 09 Maggio 2023 21:15

HORNETS BASKET BO – QUADRO PIANO FAENZA 11 Maggio 2023 21:15

40068 PIZZA&MORE – TIGERS BASKET 2014 09 Maggio 2023 21:20



PLAY OUT

Finali gara 1

SAN PATRIGNANO – BELLARIA BASKET 39 – 55 (0-1)

(10-17; 19-30; 28-36)

San Patrignano: Agostini 14, Cardarelli 10, Conocchiari 7, Bindi 4, Magri 2,

Montanari 1, Trombin 1, Magni, Romboli, Caracciolo. All. Gregori.

Bellaria: Semprini, Maggioli 8, Lumini 12, Squadroni 7, Vernocchi, Giorgetti 2,

Ricciotti 2, Paganelli 2, Foiera 19, Bussi, Donati 3. All. Ricciotti.

AICS JUNIOR BASKET – SANTARCANGIOLESE 86 – 63 (1-0)

(19-18; 48-38; 75-49)

Aics Forlì: Corzani 19, Adamo 13, Scozzoli 12, Sansoni 8, Barzanti 7, Gardini 6, Gori

6, Ricci 4, Ghetti, Gigliotti 3, Preda 3, Martinelli 2. All. Mambelli.

Santarcangelo: Ceccarelli, Fabbri O. 5, Caverzan 18, Zaghini 17, Fabbri R. 8,

Azarenko 1, Vertoglio, Balducci 6, Rossi 8. All. Bezzi.