Emergenza affitti, Rimini rilancia: 'Alberghi sfitti trasformati in studentati o in staff hotel'

13:33 - 09 Maggio 2023

Le proteste degli studenti universitari a Milano e Roma, che campeggiano con le tende davanti agli Atenei per sensibilizzare l'opinione pubblica sul caro affitti, è occasione per l'assessore del Comune di Rimini Kristian Gianfreda per "rispolverare" questo tema che "tocca anche Rimini, polo universitario con un sempre maggior numero di ragazze e ragazzi che arrivano dall'Italia e dall'estero per frequentare i corsi ospitati dalla nostra sede e dove la ricerca di alloggio si scontra anche con il tema degli affitti turistici".



Dal turismo potrebbe arrivare una soluzione: l'amministrazione comunale valuta di incentivare la trasformazione di alberghi in disuso in staff hotel per lavoratori stagionali o in studentati di alta qualità. "Non è chiaramente una soluzione al tema della casa - evidenzia Gianfreda - ma rappresenterebbe una soluzione concreta e funzionale all'esigenza di studenti e lavoratori stagionali".



Per questo a palazzo Garampi si valuta un atto di indirizzo per individuare proposte puntuali e dare forma all'obiettivo, senza dover attendere la votazione del nuovo Piano Urbanistico Generale.