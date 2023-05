Calcio Seconda, San Bartolo ko in finale playoff: 'Ma la stagione è da ricordare'

Sport

| 13:32 - 09 Maggio 2023

Il San Bartolo Gabicce.

Un campionato da protagonisti, che ha regalato tantissime soddisfazioni e una sfiorata vittoria dei playoff . Si chiude così, con un bilancio estremamente positivo, la stagione 2022/2023 dell'FCD San Bartolo - Gabicce Mare, impegnata nel girone O del campionato di seconda categoria dell'Emilia-Romagna. Dopo aver chiuso il campionato con 47 punti, presentandosi fin da subito come una delle realtà di riferimento del girone e dando filo da torcere alle prime della classe, il San Bartolo - trascinato dalle 12 reti di Gianluca Mastrangelo e Cristian Coli - ha staccato il pass per i playoff, eliminando quindi il Villa Verucchio per 3-1 nella prima semifinale. Peccato per la sconfitta di domenica scorsa nella finalissima contro lo Rimini United. Quella del San Bartolo resta comunque una stagione da incorniciare sotto tanti aspetti.

"E' stato un campionato molto impegnativo e combattuto, nel quale abbiamo saputo ritagliarci un ruolo di primissimo piano - commenta il presidente Matteo Baldassarri -. Il primo ringraziamento va ai giocatori per l'impegno che hanno messo in ogni singola partita, per l'attaccamento alla maglia dimostrato e per aver saputo dare vita ad un gruppo compatto e affiatato, che ci lascia ben sperare anche in vista delle prossime stagioni. Un gruppo che sicuramente ha dimostrato di avere le carte in regola per competere ad alti livelli e che non avrebbe demeritato una promozione in Prima categoria. Un ringraziamento doveroso, quindi, al mister Massimo Girometti, Riccardo Ronchi mister in seconda, Flavio Urbinati allenatore dei portieri e a tutti i dirigenti, per la professionalità con cui hanno affrontato le tante sfide che si sono presentate e per aver creduto fin da subito nelle potenzialità di questo progetto. Un grazie infine, particolarmente sentito, ai nostri tifosi, per il supporto e il calore dimostrati. Arrivederci alla prossima stagione, quella 2023/2024, che siamo certi sarà altrettanto esaltante".