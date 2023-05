Vertici Federconsumatori a Rimini per il congresso: ''Prezzi alti? Speculazioni'

Attualità

Rimini

| 12:41 - 09 Maggio 2023

Foto di repertorio.



"È difficile fare delle previsioni sulla durata dell'aumento dei prezzi che grava sulle famiglie, perché quando si verificano, poi con molta lentezza ritornano su una dimensione diciamo tollerabile. E in genere non riacquistano mai il valore precedente, quindi c'è una quota di aumenti che sarà consolidata".



È quando afferma a margine dell'apertura del congresso nazionale di Federconsumatori a Rimini il presidente Michele Carrus, secondo il quale bisogna innanzitutto "contrastare gli evidenti fenomeni speculativi che stanno incidendo in maniera notevole". Il presidente punta il dito contro "le aziende che vogliono fare profitti", citando un rapporto Oxfam. E poi occorre lavorare sulle "politiche pubbliche di sostegno alle famiglie e ai soggetti sociali più deboli" che "non arrivano più a metà mese", prosegue Carrus, che al governo chiede "un intervento molto più deciso di quello messo in campo finora". Le misure definite dal Decreto Legge Lavoro "sono contraddittorie", per il numero uno di Federconsumatori. "Quando sono misure apprezzabili, come l'ulteriore sgravio del cuneo oppure gli incentivi per l'assunzione dei giovani Neet, sono temporanee", "mentre invece andrebbero assunte delle misure strutturali", dice.



Tra i provvedimenti che definisce "del tutto contraddittori" vi è "la diminuzione della platea e delle misure di sostegno attraverso la rimodulazione del reddito di cittadinanza, che ci pareva proprio il momento meno adatto per farlo". Carrus punta il dito anche contro interventi che vanno verso la "ulteriore precarizzazione del lavoro come la liberalizzazione eccessiva dei contratti a termine, oppure l'aumento degli ambiti di applicazione e dei limiti d'importo fino a 15.000 euro dei voucher per il lavoro occasionale, che sono proprio un disincentivo all'applicazione dei contratti irregolari". Tutto questo, fa notare, "in un contesto in cui molte famiglie, molti lavoratori sono poveri pur avendo un lavoro".