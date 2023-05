Riccione, la sezione Superabili della Polisportiva sul podio del nuoto paralimpico

Sport

Alessandro Ruggero e Ilario Battaglia.

Straordinaria esperienza per il giovanissimo atleta della squadra FINP della Polisportiva Riccione Alessandro Ruggiero al Campionato Italiano Giovanile di Nuoto Paralimpico domenica 7 maggio a Livorno. Alla piscina Bastia, Alessandro conclude la sua prestazione nei 50 Stile libero classe S6 al quarto posto, mentre nei 100 Stile Libero classe S6 si conquista un meritato terzo posto e la medaglia di bronzo.

Entusiasta, il giovanissimo atleta classe 2008, alla sua primissima uscita nazionale di nuoto Paralimpico, dichiara “è stata un'esperienza molto positiva e questa 2 giorni a Livorno mi ha portato fortuna, 2 gare e una medaglia al collo. Esperienza da ripetere assolutamente mi sono divertito un sacco.”



A giugno poi ben 5 atleti della sezione Superabili parteciperanno alla seconda edizione del Trofeo FINP Riccione Water Beach, presso la spiaggia libera Mater Day - Riccione sette in Via Torino 81. L'evento è organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico “delegazione Emilia-Romagna” in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto “Comitato Emilia Romagna” e la F.I.N. Salvamento Sez. Rimini e il sostegno del Comune di Riccione.



La sezione Superabili di Polisportiva Riccione, da anni curata da Ilario Battaglia, si occupa di avviare allo sport ragazzi con disabilità, non solo per il settore agonistico: molte altre attività infatti sono dedicate ai ragazzi, oltre al nuoto, di tipo individuale e sociale. Al momento lo sport praticato è il nuoto, ma Battaglia non esclude che in futuro si potranno praticare altre discipline sportive.