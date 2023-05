WorldBsk, due giorni di test ufficiali al Misano World Circuit

Sport

Misano Adriatico

| 12:04 - 09 Maggio 2023

Il podio 2022 - foto Petrangeli.

Questa settimana, giovedì 11 e venerdì 12, a Misano World Circuit sono in programma i test ufficiali del WorldBSK, gustosa anteprima dell'Emilia-Romagna Round in programma nel weekend 2-4 giugno prossimi. Sarà il quinto appuntamento stagionale, secondo in Europa dopo la tappa di Barcellona del weekend scorso, quando Alvaro Bautista con la sua Ducati s'è aggiudicato le tre prove in programma.





"Penseremo alla vittoria da Misano" il messaggio di Toprak Razgatlioglu che guarda al prossimo appuntamento per colmare, insieme al compagno in Yamaha Andrea Locatelli e Jonathan Rea con la Kawasaki, il gap in classifica col campione in carica.



Idem per il WORLDSSP con Nicolò Bulega, che con la sua Ducati si presenterà a MWC da capoclassifica e dovrà difendersi dagli inseguitori, in primis la MV Agusta di Marcel Schroetter, la Yamaha di Stefano Manzi e la Ducati di Federico Caricasulo.



Infine il WorldSSP300, che vede attualmente al comando La Kawasaki di Peter Svoboda, inseguito a 12 punti dalla Yamaha Mirko Gennai.







Per mettere a punto le moto sarà utilissima la due giorni di questa settimana che vede sostanzialmente l'adesione di tutti i team WorldSBK, WorldSSP e WorldSSP300.







Affacciata alla MWC Square, aperta al pubblico con tutti gli store, sarà la Tribuna Coperta 'B' ad accogliere gli appassionati. Il prezzo è di 10 euro al giorno con biglietti disponibili alle casse esterne di MWC. I turni in pista sono previsti dalle 9.00 alle 18.00 di ogni giorno.



