Lettura targhe e fototrappole: nuovi impianti di videosorveglianza a Montescudo Montecolombo

Montescudo-Montecolombo

| 11:41 - 09 Maggio 2023

Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di realizzazione del sistema automatico di lettura targhe e di video sorveglianza su tutto il territorio comunale, a cura della Ditta Sinora di Riccione, e per una spesa di 180.000 euro. Da cronoprogramma i lavori termineranno alla fine di maggio 2023 con il collaudo finale degli impianti.



Questo primo intervento prevede l'installazione di dieci impianti di ultima generazione di video ripresa per la lettura delle targhe, che saranno posizionati in corrispondenza degli ingressi del territorio comunale, e collegati direttamente con il Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Ciò consentirà alle forze dell'ordine, in caso di necessità, di effettuare in modo automatico, tutte le verifiche necessarie riguardanti il veicolo ripreso.



E' prevista anche l'installazione di quattro telecamere per il controllo di luoghi sensibili, e di ulteriori apparati per la videoripresa definiti “foto trappole”, che saranno posizionati a rotazione presso le batterie dei cassonetti utilizzati dai cittadini per la raccolta indifferenziata dei rifiuti.

A conclusione dei lavori descritti si proseguirà con un secondo stralcio, che prevede l'installazione di ulteriori dieci impianti di video sorveglianza, che saranno posizionati in prossimità di siti sensibili, come scuole, luoghi di ritrovo, impianti sportivi, attività commerciali e parchi, per un ulteriore investimento di 70.000 euro.

Prima dell'entrata in funzione degli impianti ed allo scopo di illustrare alla cittadinanza il funzionamento del sistema di videosorveglianza, e fornire tutte le informazioni al riguardo l'Amministrazione Comunale organizza una assemblea con i cittadini venerdì 12 maggio alle 21 al Teatro Rosaspina di Montescudo.

Interverranno: Gian Marco Casadei Sindaco, Ruggero Gozzi Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Fabbri Comandante Stazione Carabinieri di Montescudo, Luca Tamburini Comandante Polizia Municipale dell'Unione Valconca, Paolo Paganelli Comandante delle Guardie Ecozoofile Accademia Kronos, Gianfranco Trivilino Referente Gruppo Vicinato Vigile e Solidale.



Quello della videosorveglianza era un obiettivo prioritario della attuale Amministrazione Comunale. Consentirà un maggior controllo del territorio comunale ai fini della sicurezza e della salvaguardia del patrimonio comunale, ed agirà da deterrente contro l'abbandono di rifiuti.