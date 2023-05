Il segreto della longevità? Piada e cannelloni: parola di Guerrina ultracentenaria riminese

Attualità

Rimini

| 11:05 - 09 Maggio 2023

La festa per nonna Guerrina.

Il segreto dell'elisir di lunga vita? Se lo si chiede a ‘nonna' Guerrina, che pochi giorni fa ha compiuto ben 105 anni, la risposta la si trova a tavola, con la piadina e i cannelloni fatti in casa da lei, le sue specialità.



Un traguardo eccezionale, quello di Guerrina Garavelli, che non poteva che essere celebrato. Sabato 6 maggio i suoi familiari, insieme ad alcuni amici, le hanno organizzato una festa a sorpresa in un ristorante a Villa Verucchio, a cui ha preso parte anche l'assessore Mattia Morolli, che ha portato a Guerrina un mazzo di fiori e una lettera di auguri firmata dal Sindaco di Rimini a nome di tutta la città.







Guerrina Garavelli è nata a Savignano sul Rubicone 105 anni fa, si sposa felicemente a 20 anni e dopo il matrimonio si trasferisce a Rimini. Lei faceva la casalinga, il marito Natale Vernocchi il taxista. Tra gli anni ‘50 e ‘60 Natale, con il fratello Giacomo, apre l'omonimo garage Citroen in cui anche lei dà una mano. Guerrina ha due figlie, Antonietta e Maria Teresa, 4 nipoti e una pronipote.