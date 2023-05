Tutto il mondo del fitness pronto a sbarcare a RiminiWellness

Eventi

Rimini

| 10:27 - 09 Maggio 2023

Alcuni scatti dalla scorsa edizione.

RiminiWellness 2023, la manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group dedicata all'intero ecosistema del mondo wellness, è pronta ad accendere l'estate e torna dall'1 al 4 giugno alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Spazio al divertimento, alle ultime tendenze e alle innovazioni dell'universo fitness con oltre 1.500 ore di allenamento in compagnia dei trainer e presenter di riferimento sulla scena internazionale, ma anche a tanta formazione, convegni e appuntamenti settoriali dedicati ai professionisti e agli operatori dello sport e del benessere in movimento.



Tante idee per il benessere in movimento



Il calendario della 17esima edizione si presenta ricco di eventi, iniziative e novità nell'area ACTIVE per il grande pubblico energico di sportivi e appassionati. Tra gli appuntamenti immancabili si riconfermano le numerose sessioni dal vivo di allenamento tenute dai personal trainer più importanti della wellness in ogni declinazione. Non mancherà il team di Zumba con le masterclass di Zumba®, Strong Nation e Zumba Gold®, e le discipline olistiche, vero trend degli ultimi anni, grazie alla loro capacità di curare non solo l'aspetto fisico, ma anche quello mentale. A dare vita a quest'area anche la 12esima edizione di Pilates Junction, dedicata alla formazione e all'approfondimento, con numerosi workshop pensati per scoprire tutti gli ambiti di applicazione del Pilates. Torna anche Yoga On Stage, con le lezioni dei trainer più amati dalla community e i talks nella Body and Mind Arena. Infine, non mancherà la sezione professionale dedicata alle scienze e le tecnologie per la riabilitazione e la rieducazione motoria di Riabilitec.



Alta intensità e novità assolute



Per chi è alla ricerca di un allenamento davvero adrenalinico e ad alta intensità, l'appuntamento imperdibile è l'ottava edizione di Italian Showdown, la più grande competizione sportiva in Europa, riconosciuta e accreditata CrossFit®. Principianti alla prima esperienza, concorrenti intermedi e atleti esperti: Italian Showdown è un format unico, studiato per consentire a qualsiasi sportivo di provare l'emozione di scendere in campo dal vivo, indipendentemente dal livello di abilità e dall'età. Un'altra riconferma è RiminiSteel, la parte heavy di RiminiWellness, che ospita sport da combattimento, arti marziali, body building e tutto ciò che riguarda la "cultura fisica". Inoltre, quest'anno RiminiWellness 2023 ospiterà il debutto assoluto in Italia di HYROX, la nuova disciplina sportiva che sta rivoluzionando il mondo del fitness con il suo mix unico di corsa e workout funzionali. Appuntamento con la gara nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 giugno.



RiminiWellness 2023, punto di riferimento per l'intero ecosistema del wellness



Durante la giornata inaugurale del 1 giugno, RiminiWellness ospiterà la prima edizione degli Stati Generali del Fitness e del Wellness, un momento di confronto con tutti gli stakeholder strategici del settore sui temi centrali e le sfide del presente e del futuro, come diversità, equità, inclusione e sostenibilità. In chiusura dei lavori ci sarà anche l'importante intervento del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. A questo appuntamento si aggiunge anche la nascita del primo Strategic Advisory Board di RiminiWellness, un vero e proprio Comitato Scientifico di professionisti ed esperti del mondo dell'università, delle associazioni e delle imprese sotto il coordinamento di Luigi Angelini, consulente strategico Wellness Culture.





Il business di PRO.FIT per i professionisti del settore e la sana alimentazione



RiminiWellness conferma anche in questa edizione il suo layout iconico, affiancando agli spazi Active l'area B2B di Pro.Fit, dedicata ai professionisti e alle più importanti aziende internazionali del settore. Negli spazi espositivi dell'evento di IEG presenti i brand leader della produzione di attrezzature fitness e sportive con l'offerta delle migliori soluzioni per l'allenamento e le tecnologie innovative. Inoltre, le associazioni di categoria daranno vita a importanti momenti di incontro dedicati alla formazione degli addetti ai lavori e alle giovani risorse che vogliono intraprendere una carriera professionale in questo settore. Infine, tra le riconferme di questa edizione anche FoodWell Expo, l'area espositiva ed esperienziale di RiminiWellness dedicata alla sana alimentazione e alle principali novità di mercato dell'healthy food.



RiminiWellness 2023: al via un'edizione ancora più social



Tra le tante novità di questa 17esima edizione c'è l'anima social del primo “Wellness Community Village”, un'area animata da tanti influencer del settore. Main Ambassador on Stage sarà Davide Campagna – meglio conosciuto come Cottoaldente – che sabato 3 giugno incontrerà dal vivo la sua vasta community in occasione dell'annuale Tribù Reunion Day.



RiminiWellness Off, perché le iniziative continueranno anche sulla Riviera



Lo stile del wellness non si esaurirà in Fiera. Infatti, un ricco palinsesto di iniziative - denominato RiminiWellness Off - coinvolgerà l'intera città. Dal centro storico al lungomare, spazio a una vera e propria palestra a cielo aperto. Il “fuorisalone” del benessere è promosso da IEG in collaborazione con il Comune di Rimini.