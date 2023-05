Calcio inclusivo: finale di stagione a testa alta per Samba Rimini

Sport

Rimini

| 10:13 - 09 Maggio 2023

Samba Rimini.

Una vittoria e una sconfitta il bilancio dell'ultima giornata di campionato per il Samba Rimini che sabato sotto il sole cocente di Ascoli come sempre ha fatto una bellissima figura tenendo alto l'onore della maglia a scacchi biancorossa. Nella prima partita roboante 6-1 contro la Fermana in una gara che ha visto protagonista il portierone Quatrini. Un po' di sofferenza ma a sbloccare l'incontro ci ha pensato capitan Mancino, autore di una doppietta. Scatenato poi bomber Soleri che ha realizzato una tripletta. Soddisfazioni anche per Matteini, bravissimo a siglare la rete che ha chiuso il set. Nella seconda sfida, complice la coperta corta e il caldo, i biancorossi se la sono giocata fino all'ultimo per poi calare alla distanza contro il Borgoselesta Ascoli. Samba Rimini in vantaggio con Arseni, poi la rimonta bianconera e il gol di capitan Mancino con il primo tempo che è terminato 2-2. Nella ripresa i marchigiani hanno allungato ma non è bastato il gol di Soleri: finale 5-3. Ottimi segnali per i biancorossi, che attendono nuove stimolanti sfide e rinforzi per continuare a crescere sempre di più.