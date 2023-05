Successo per la presentazione del Pattinaggio Artistico a Coriano

Sport

Coriano

| 10:12 - 09 Maggio 2023

Immagine di repertorio.

Buona la prima per l'Adriatic Skatelab, la nuova Associazione Sportiva Dilettantistica di Pattinaggio Artistico a Rotelle che domenica 7 maggio ha riscosso grande successo con gli open-day al Pala Simoncelli di Coriano. "E' stata una giornata fantastica con lo sport aperto a tutti, senza limiti d'età" – ha detto Elia Campagna ex atleta di fama mondiale oggi allenatore -."Coriano ha dato una grande risposta e siamo davvero soddisfatti di essere stati recipiti in maniera positiva. E di questo siamo grati a tutti i cittadini."

E conclude: "Il progetto che abbiamo pensato avrà un percorso sul medio lungo termine, partendo dall' attività ludico-sportiva, per passare ai percorsi delle competizioni giovanili, con l'obbiettivo di costruire nel tempo atleti di alto livello che possano rappresentare Coriano e il tricolore italiano in Europa e nel Mondo."



La Presidente Sonia Caggiano ringrazia il Comune di Coriano, "È per noi un sogno ed un onore poter fare attività sportiva e giovanile per la città, un ringraziamento speciale al Sindaco di Coriano Gianluca Ugolini e l' Assessore allo Sport Anna Pecci per il supporto e il sostegno di questi mesi, lo sport è alla base dell' educazione dei bimbi, oltre che luogo di socializzazione, faremo del nostro meglio per Coriano".



Gli open-day seguiranno dalle ore 18 alle ore 19:30 presso il Pala Simoncelli in Via delle Piane 100 a Coriano nei giorni, 13,14,20,21,27,28 maggio. l'Associazione Adriatic Skatelab, mette a disposizione gratuita per tutti i pattini di prova.