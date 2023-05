Montegridolfo, nasce 'l'oasi di bruchi e farfalle' percorsi per le scuole

Attualità

| 09:55 - 09 Maggio 2023

Una scuola sostenibile e a misura di bambino, immersa nel verde e in una dimensione locale per favorire e incentivare la crescita dei più piccoli. Nasce un nuovo progetto per la valorizzazione della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di Montegridolfo.

"L'Oasi di bruchi e farfalle - Percorsi scolastici di Montegridolfo" riunisce personale docente e famiglie delle piccole alunne e dei piccoli alunni e ha come obiettivo principale quello di far conoscere all'esterno le numerose attività che ruotano attorno ai due centri scolastici di Montegridolfo, promuovendo iniziative, laboratori, percorsi didattici, eventi, gite ed uscite in mezzo al verde. Una realtà piccola, quella di Montegridolfo, ma che ha dalla sua tantissimi punti di forza. A cominciare dalla possibilità di una scuola calata in un contesto naturale come quello delle verdi colline della Valconca, lontano dalla caoticità urbana.

Sostenibilità è la parola chiave dell'Oasi di bruchi e farfalle. Sostenibilità che entra in gioco anche quando si parla di didattica. Bambine e bambini - con le loro diverse pecualirità, esigenze e individualità - vengono messe al centro dei percorsi formativi di scuola dell'infanzia e scuola primaria. Una scuola per tutti, dove tutti possono essere protagonisti.