Maggio tra Pascoli e Panzini nelle case di San Mauro e Bellaria

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 09:52 - 09 Maggio 2023

La Casa Rossa di Bellaria.

Un maggio all'insegna della poesia, nei luoghi cari a Pascoli e Panzini, tra San Mauro Pascoli e Bellaria.

Si parte sabato 13 maggio alle ore 15.30 a Bellaria alla Casa Rossa di Panzini, con la visita tematica gratuita “Un novecento lontano dai salotti”. Un pomeriggio di letture e riflessioni su alcuni brani tratti dalle opere di Panzini, D'Annunzio, Svevo e Pirandello, per individuare le diverse strategie letterarie che si originano nel novecento, organizzato in occasione dell'iniziativa “Quante storie nella Storia. Settimana della didattica e dell'educazione al patrimonio in archivio” promossa dal Settore Patrimonio Culturale della regione Emilia Romagna e ANAI Associazione Nazionale Archivistica Italiana Sezione Emilia Romagna e Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia Romagna.



A San Mauro, a Casa Pascoli, sabato 13, 20 e 27 maggio alle ore 16 e domenica 21 e 28 maggio alle ore 11 si può partecipare al percorso guidato “Storie di famiglia: l'uomo dietro al poeta”, una visita di un'ora tra le stanze della casa museo per ritrovare gli affetti cari al poeta e ripercorrere la sua infanzia spensierata e giovinezza irrequieta. Il costo è 5 euro.

Domenica 14, 21 e 28 maggio alle ore 16 la vicina Villa Torlonia accoglie i visitatori con la visita guidata “Storie e poesia in uno scatto” alla scoperta del palazzo nobile della villa e della mostra temporanea dedicata a Giovanni Pascoli e alla sua passione per la fotografia. La visita ha durata di un'ora e costo di 6 euro.



Domenica 21 maggio, in occasione della XIII Giornata Nazionale Dimore Storiche Italiane, le case museo di poeti e scrittori aprono al pubblico con visite guidate e percorsi slow sul territorio.

A San Mauro Pascoli alle ore 15 dalla Chiesa della Madonna, accanto al Museo Casa Pascoli, parte un primo itinerario di circa tre ore che conduce nei luoghi del cuore del poeta con soste lungo il tragitto dedicate alla storia del “piccolo e ridente paese” per arrivare alle campagne, lungo il “dolce fiume” Rio Salto, fino a Villa Torlonia. Un'esperienza che parte dalla casa natale e arriva alla mostra temporanea “Dell'etereo sole. Giovanni Pascoli fotografo”. Questa iniziativa, all'insegna della mobilità dolce Percorsi di.Versi, è promossa da Atlantide in collaborazione con la sezione locale di Italia Nostra.

La Casa Rossa, casa museo dello scrittore Alfredo Panzini, è aperta in via straordinaria dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 con ingresso gratuito. Alle ore 10.30 e 15.30 del 21 maggio parte inoltre la visita tematica gratuita “I mari nella letteratura”: la letteratura nella sua vastità è patria di ideali e innovazioni, di sentimenti e sogni, è un mare infinito dal quale possiamo cogliere esperienze e occasioni che rispecchino la nostra anima, ma in mezzo a quell'immensità quanti mari ci vengono raccontati nella letteratura? E qui, poco distante dalla spiaggia, uno sciabordio di schiume lo possiamo udire anche in mezzo al trambusto dei tempi moderni, lasciamo che sia lui a cullarci accompagnato dalle parole di chi il mare lo ha cantato per amore, lo ha cercato di imbrigliare nei limiti della pagina bianca: le parole di Panzini si intrecciano così a D'Annunzio, Pascoli, Montale e Ungaretti per cercare di imitare i suoni di chi è sempre stato dall'altra parte della finestra.