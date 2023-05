Addio a Maria Paola Mazzanti: la Repubblica piange la scomparsa di un'insegnante e attivista eccezionale"

Attualità

| 07:54 - 09 Maggio 2023

La morte improvvisa di Maria Paola Mazzanti, insegnante e attivista, ha scosso profondamente la comunità sammarinese. L'Istituto per la sicurezza sociale si unisce al dolore del padre della defunta, l'ex direttore dell'Unità operativa complessa di Anestesia e terapia intensiva dell'Ospedale di Stato. Maria Paola Mazzanti, scomparsa a soli 43 anni, è stata molto apprezzata dai suoi colleghi e dagli studenti. La scuola superiore dove insegnava ha espresso il proprio cordoglio per la perdita di una figura umana e professionale eccezionale che ha sempre accompagnato i suoi studenti con grande dedizione. Il direttore sanitario Iss ha ribadito la vicinanza personale e dell'Istituto alla famiglia Mazzanti, in questo momento di grande tristezza. I funerali si svolgeranno giovedì 11 maggio alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di S.S. Pietro, Marino e Leone a Murata.