Bellaria Igea Marina in lutto per la scomparsa del bagnino Palmiero Grassi

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 07:45 - 09 Maggio 2023

Nel riquadro Palmiro Grassi.

La comunità dei bagnini è in lutto per la morte di Palmiero Grassi, il proprietario del Bagno 32 a Bellaria Igea Marina. Palmiero è morto improvvisamente all'età di 74 anni, lasciando tutti coloro che lo avevano visto di recente in spiaggia, la sua seconda casa da decenni, nel profondo dolore.



Il suo collega ed amico Emanuele Gori, vicino del Bagno 30-31, lo ricorda con affetto e commozione: "Palmiero era un uomo ruspante e sensibile, con uno spirito schietto e sincero. Le sue battute e le scenette facevano divertire tutti quelli che lo conoscevano nella zona. Palmiero lavorava con grande passione nello stabilimento che era di proprietà della moglie Angela, scomparsa in precedenza, che l'aveva profondamente segnato".



Il presidente della cooperativa dei bagnini locali, Paolo Rinaldini, lo considerava un pioniere del turismo in Riviera. I funerali di Palmiero si terranno mercoledì 10 maggio alle ore 15, presso la camera mortuaria del cimitero di Bellaria, dove verrà sepolto. I suoi amici e colleghi lo ricorderanno con affetto e gratitudine per i bei momenti condivisi con lui.