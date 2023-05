Pattinaggio freestyle, podio e divertimento per Rollerverucchio al trofeo 'La Marca'

Sport

Verucchio

| 07:29 - 09 Maggio 2023

Domenica si è disputato il primo trofeo "La Marca": una manifestazione di pattinaggio freestyle, dove 7 squadre delle Marche, Emilia Romagna e zone limitrofe, hanno portato i loro atleti a Porto San Giorgio.

Grandi soddisfazioni per la Rollerverucchio che si è aggiudicata il primo posto come miglior squadra,ottenendo il punteggio più alto.

90 gli atleti iscritti al rollercup UISP: tutti i partecipanti della terra dei Malatesta sono riusciti a salire sul podio, sia in speed slalom che in roller cross, con grande soddisfazione del loro allenatore Massimo Bargellini che, con suggerimenti tecnici, supporto psicologico e consigli sull'alimentazione, ha portato tutti i suoi atleti a dare il meglio di sé.



I podi:



Giulia Vitiello (1°cross, 1°speed)

Sofia Esposito (3°cross, 2°speed)

Pietro Piva (2°cross, 1°speed)

Gianluca Parisi (1°cross, 1°speed)

Pietro Esposito (2°cross, 2°speed)

Nicolas Possenti (1°cross, 1°speed)

Stella Piva (1°cross, 1°speed)

Valentina Vitiello (2°cross, 2°speed)

Giulia Rampoldi (1°speed)



Gaia Bernardi (1°cross, 1°speed)

Lorenzo Semprini(1°cross, 1°speed)

Gaia Parisi(3°cross, 5°speed)

Aurora Piva (1°cross, 1°speed)

Enrico Valloni (1°cross, 1°speed)

Yuri Nisi(2°cross, 2°speed)

Alessandra Semprini (1°cross, 1°speed)