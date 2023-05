Genitori no vax in tribunale per aver acquistato falsi certificati di vaccinazione

Cronaca

Rimini

| 07:21 - 09 Maggio 2023

Foto di repertorio.

Un gruppo di genitori no vax si è rivolto ad un medico che forniva falsi certificati di vaccinazione per 300 euro, per evitare le vaccinazioni obbligatorie per iscrivere i loro figli ad asilo e scuole. Questi genitori, quasi tutti riminesi, sono stati portati in tribunale per rispondere dell'accusa di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, reato punito con la reclusione fino a un anno o con una multa da 51 a 516 euro. Nel periodo tra il 2016 e il 2018, il medico ha usato massivamente il ricettario per certificare vaccinazioni mai eseguite, finché la vicenda è stata scoperta quasi per caso nel maggio del 2019, grazie alle dichiarazioni di una madre che aveva confessato di aver ottenuto un falso certificato. Gli imputati sono difesi da cinque avvocati del Foro di Pesaro.