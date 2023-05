Basket A2 playoff, RivieraBanca: la prevendita dei biglietti per gara3 contro Treviglio

Sport

Rimini

| 00:42 - 09 Maggio 2023



La RivieraBanca Basket Rimini scalda i motori per la sua prima storica partecipazione ai playoff del campionato di serie A2. I biancorossi incontrano nel 1° turno del “tabellone argento” la Gruppo Mascio Treviglio, che ha chiuso la fase orologio al 2° posto. A partire da martedì (9 maggio) partono le prevendite dei biglietti per assistere alla gara3, in programma al Flaminio giovedì 18 maggio (con palla a due alle 20,30).



LE DATE DEI PLAYOFF



Le date della serie playoff tra Rbr Rimini e Treviglio, si gioca al meglio delle cinque gare: gara1 sabato 13 maggio (alle 20,30) e gara2 lunedì 15 maggio (alle 20,30) a Treviglio; gara3 giovedì 18 maggio (alle 20,30) al Flaminio, eventuale gara4 ancora a Rimini sabato 20 maggio (alle 20,30). L'eventuale gara5: a Treviglio martedì 23 maggio (alle 20,30).



LE MODALITA'



Abbonati alla stagione 2022/2023: per chi ha sottoscritto l'abbonamento nel corso della stagione regolare (no sola fase orologio) scatta il diritto di prelazione del proprio seggiolino numerato a partire da martedì 9 maggio e fino al 15 maggio compreso.



Non abbonati: la vendita libera parte da martedì 9 maggio, per tutti i posti esclusi quelli in fase di prelazione per gli abbonati. Dal 16 maggio tutti i posti rimanenti saranno in vendita libera.



DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI



I biglietti per gara3 si possono acquistare a partire dalle 9 di martedì 9 maggio negli abituali punti di prevendita:



- Sede di Rinascita Basket Rimini al palasport Flaminio (orario apertura dal lunedì al venerdì 9-12,30)

- Tabaccheria Pruccoli, viale Amerigo Vespucci (orari apertura 6-12,30 e 15-19,30)

- Tabaccheria Millenium Bar, via Chiabrera 44 (orari apertura 6,30-21)

- Online: https://bit.ly/42hgSGm



I PREZZI



Questi i prezzi dei tagliandi per assistere a gara3: non numerati 10 euro (ridotto Under 14 5 euro), numerate rosse 15 euro (ridotto 10 euro), numerate bianche 20 euro (ridotto 15 euro), numerate gialle 30 euro (ridotto 20 euro).