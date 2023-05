Calcio C, -4 per il Siena. Il Rimini giovedì ai playoff di scena a Pontedera (20,45)

Sport

Rimini

| 23:01 - 08 Maggio 2023

Il Tribunale federale nazionale, presieduto da Giuseppe Rotondo, ha sanzionato il Siena 1904 (Girone B di Serie C) con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e un'ammenda di mille euro, disponendo l'inibizione di quattro mesi e 15 giorni per il presidente, Emiliano Montanari.

La società era stata deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica.

Il Siena era già stato penalizzato di 2 punti in classifica per simili violazioni, sanzione confermata dalla Corte federale d'appello e che aveva escluso il club toscano dalla disputa dei play off.

In questo modo giovedì alle 20,45 il Rimini- piazzatosi al nono posto - affronterà in terra toscana il Pontedera.

In campionato, all'andata il 5 novembre i toscani si sono imposti in casa per 1-0. Al ritorno, l'11 marzo al Romeo Neri, è finita 1-1: a segno per il Rimini, Vano. I biancorossi devono vincere per poter accedere al secondo turno dei play off e tornare così in campo domenica 14 maggio. In caso di parità al termine dei 90' regolamentari passerà infatti al secondo turno la società meglio classificata al termine della regular season. Il Pontedera ha chiuso al sesto posto con 60 punti, tredici più della squadra di Gaburro. Le altre sfide dei play off promozione del girone B, che si disputeranno sempre giovedì, saranno Gubbio-Recanatese e Ancona-Lucchese.



Il Siena, escluso dai play off, è stato sanzionato anche con un'ammenda di mille euro ed è stata l'inibizione di quattro mesi e 15 giorni per il presidente, Emiliano Montanari.