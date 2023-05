Volley A2 femminile, si separano le strade di Omag MT e Perovic

Sport

San Giovanni in Marignano

| 19:45 - 08 Maggio 2023

Nikoleta Perović.



Si separano le strade della Consolini Volley e di Nikoleta Perović. Dopo una stagione molto positiva culminata con l'ottimo campionato appena terminato, in cui la OMAG -MT ha chiuso al terzo posto la pool promozione e si è arresa in gara-3 di semifinale playoff con Brescia, Perovic non sarà più l'opposto delle Zie. Per Nikoleta, 30 partite ufficiali disputate con la maglia biancazzurra con uno score di 543 punti seconda solo a Obossa con 600. “Nikoleta ha ricevuto un'offerta molto importante e stimolante e ci ha comunicato, comprensibilmente, di averla accettata – spiega Manconi, presidente della Consolini – Con Nicoleta ci lasciamo molto bene, consapevoli di aver compiuto un cammino ricco di soddisfazioni e chissà che un domani le nostre strade non possano incontrarsi nuovamente”.



Un anno di lavoro svolto con grande dedizione da” Nika” , alla quale va il ringraziamento del club per aver portato grande professionalità e tanta grinta, sempre dimostrati in campo difendendo i colori della Consolini. A lei anche un grande in bocca al lupo per le sue future avventure sportive nel mondo del volley.