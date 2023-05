Basket D, Fast Coffe Tigers: è finale. Vis Persiceto battuta dopo una gara intensa (71-74)

Sport

VillaVerucchio

| 19:29 - 08 Maggio 2023

Giacomo Zannoni.

Fast Coffee Villanova Tigers “artigliano” Gara 2 di semifinale e chiudono la serie sul difficile campo di Persiceto, strappando il foglio rosa che li fa approdare in Finale playoff. In palio c'è la C unica.



È stata una gara molto intensa e “maschia”. Sin dalle prime battute han prevalso l'agonismo e la fisicità, con belle giocate e una buona organizzazione da entrambe le parti. Con capitan Zannoni marcato stretto dai giocatori bianco-blu, i Tigers cercano di appoggiare spesso palla vicino a canestro al centro Polverelli, molto deciso e concreto, anche dalla lunetta (6 punti nei primi minuti). Gli avversari hanno trovato, invece, molte soluzioni con gli esterni, in particolar modo con Francia, e alla prima sirena sono riusciti a mettere il naso avanti: 17-15.



Nel secondo quarto i villanoviani ricorrono alla zona 3-2, limitando molto i padroni di casa, i quali nel frattempo si erano anch'essi schierati a zona 2-3. La partita è diventata più tattica, ma contatti e fisicità non sono mai venuti a mancare, tant'è che già al 15esimo entrambe le squadre avevano problemi di falli. Su una lotta a rimbalzo, poi, il play Mazzotti è caduto male sulla caviglia ed è stato costretto ad abbandonare il campo molto dolorante, lasciando spazio a Federico Guiducci. Con una buona difesa e alzando il ritmo in attacco, i Tigers trovano frequenti soluzioni in campo aperto e dall'arco con Zannoni, fino a +3 all'intervallo (34-37).



Rientrati dagli spogliatoi, i Tigers faticano a mantenere la stessa intensità del primo tempo, mentre gli avversari sembrano avere più energie. Tanti appoggi sbagliati in casa Tigers e fiducia che sembra smarrita, mentre Persiceto colpisce frequentemente dall'arco con Francia e Lorusso, portandosi nuovamente avanti - 55-51 - alla terza sirena.



Gara finita? I Tigers tirano fuori tutta la nostra personalità, ostacolano meglio le conclusioni avversarie e sono notevolmente più presenti a rimbalzo, con Bollini e Polverelli assoluti padroni dell'area. Persiceto fatica a rientrare, Buo e Federico Guiducci spingono tantissimo e Zannoni è diventato letteralmente incontenibile, facendo così “decollare” i Tigers a +7 (62-69) a pochi minuti dal termine.



Un antisportivo molto dubbio fischiato a Bollini e un fallo di Mazzotti (rientrato al 35esimo nonostante l'infortunio) su tiro da 3 di Mazza, permettono però ai coriacei bolognesi di rifarsi sotto e di portarsi addirittura sul -1 con la bomba di Lorusso, ma Zannoni è chirurgico dalla lunetta e con un pesante 2/2 raggiunge quota 40 punti e mette una grossa firma su questo successo che vuol dire finale.



“È stata una partita davvero intensa, nel Palazzo c'era un clima caldissimo, tipico dei playoff. – commenta un soddisfatto coach Michele Amadori – Abbiamo sofferto tanto, Persiceto ha giocato una bellissima partita, ma quando contava siamo riusciti a venir fuori e con 23 punti segnati nell'ultimo quarto ci siamo guadagnati l'approdo in Finale. Sono tanto orgoglioso dei miei ragazzi, per quello che han fatto vedere in campo e, soprattutto, per la maturità e la voglia di vincere mostrate. Ora abbiamo un turno di riposo, ricarichiamo le batterie e poi torniamo in campo a giocarci tutto. Insieme”.





Tabellini



Vis Persiceto - Fast Coffee Villanova Tigers 71-74



Vis Persiceto: Marzo 9, Francia 23, Pedretti 2, Zani 6, Rayner 6, Mazza 9, Lorusso 12

Benuzzi 4, Rando, Ramini ne, Ferrari. All. Sacchetti



Fast Coffee Villanova Tigers: Mazzotti 0, Zannoni 40, Guiducci Fe. 1, Polverelli 16, Bomba 7, Guiducci T. ne, Thiam ne, Buo A. 5, Campidelli ne, Guiducci Fi., Bollini 5. All: Amadori



Arbitri: A. Rusticali - S. Medici



PARZIALI: 17-15; 34-37; 55-51