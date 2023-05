Calcio Prima, Bellaria: per la riscossa si affida a Christian Montanari. E' il nuovo ds

Sport

Bellaria Igea Marina

| 19:08 - 08 Maggio 2023

Il nuovo direttore sportivo del Bellaria Christian Montanari.



Dopo la clamorosa retrocessione in Prima categoria, il Bellaria si affida a Christian Montanari per ripartire. E' lui il nuovo direttore sportivo del club biancazzurro, in realtà una figura che il club negli ultimi anni non ha mai avuto. Il consiglio direttivo del club nei giorni scorsi, dopo una lunga riflessione, ha deciso di convergere sulla sua figura dopo aver valutato altre ipotesi: si è valutato che Montanari, un personaggio nuovo rispetto al contesto calcistico biancazzurro, ha il gradimento di tutte le anime societarie per imbastire il lavoro che serve per il rilancio del club. Lavorerà al fianco del direttore generale Bernardo Urbinati.



LA SCHEDA Montanari ha 42 anni, è nativo di Cesenatico, fratello del centrocampista Andrea Montanari, già al Rimini Calcio e ora al Tre Penne. In possesso del patentino da procuratore, è stato direttore sportivo del Coriano, fino a giugno è un collaboratore tecnico dello Junior Gatteo e assieme a due colleghi lavora per una agenzia di intermediazione e gestione di calciatori.



GLI OBBIETTIVI Il nuovo direttore sportivo Montanari si occuperà di prima squadra e Juniores che è direttamente collegata alla prima squadra e la società prossimamente penserà ad organizzare al meglio il settore giovanile che può contare su un bacino di circa 400 bambini.

“La chiamata è arrivata inaspettata e sono molto contento dell'incarico che la società mia ha affidato – sono le sue prime parole del nuovo direttore sportivo - e che ho accettato ancora prima di conoscere il destino del club, cioè se nella prossima stagione fosse stato in Promozione o in Prima categoria. Siamo purtroppo in Prima ma non mi fa paura. Il progetto prevede la risalita in Promozione, meglio se al primo colpo e per questo serve massimo impegno, sacrificio, massima dedizione. Cercherò di fare tesoro degli errori che sono stati commessi. L'allenatore? Mi sto mettendo al lavoro adesso, nei prossimi giorni comunicheremo il nome del tecnico”.

ste.fe.