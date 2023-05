Iniziata la demolizione della ex scuola Montessori per far spazio al nuovo asilo nido 'Il Girotondo

Attualità

Rimini

| 17:41 - 08 Maggio 2023

La scuola elementare Montessori.

È iniziata la demolizione della ex scuola elementare Montessori per avviare la costruzione del nuovo asilo nido "Il Girotondo", finanziato con i fondi del Pnrr. Il nuovo nido potrà ospitare fino a 84 bambini e sarà ubicato in una zona ben collegata e facilmente raggiungibile. Come le altre scuole progettate dal Comune, anche Il Girotondo sarà uno spazio di gioco, didattica e aggregazione del quartiere, caratterizzato da tecniche di costruzione innovative e sostenibili. La gara per l'assegnazione dei lavori di ricostruzione terminerà entro il 31 maggio.



L'Assessore ai Lavori Pubblici, Mattia Morolli, ha dichiarato che il nuovo asilo rappresenta un altro esempio di scuola sostenibile e funzionale, destinata a rispondere ad elevati standard qualitativi e di sostenibilità energetica.